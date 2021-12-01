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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
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21 views • December 01, 2021
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://ugetube.com/watch/vyksHsORD21tPJ3 , https://rumble.com/vq28rp-43774693.html .
ΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
«ΝΟΜΟΣ 3418/2005 ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V «ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005, Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ «Άρθρο 1, παράγραφος 1: Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΠ.).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO)
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 . https://nurembergtrials.net , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
ΥΓ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ ΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΥ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://ugetube.com/watch/vyksHsORD21tPJ3 , https://rumble.com/vq28rp-43774693.html .
ΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
«ΝΟΜΟΣ 3418/2005 ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V «ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005, Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ «Άρθρο 1, παράγραφος 1: Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΠ.).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO)
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 . https://nurembergtrials.net , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
ΥΓ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ ΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΥ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
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Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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