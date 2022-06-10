W-H-O IS TEDROS - FROM A TERRORIST TO LEADER OF THE WHO? THERE NOT ELECTED LAWFULLY AND HAS NO MORE POWER ,THE NWO MEDICAL CORRUPT BIO WEAPON TERRORISTS.

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EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
THE REAL PANDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66 BILLY WANKER AND THE VACCINE FACTORY - https://www.brighteon.com/4393b7fd-1ac7-4b20-9de5-e5ccd1c5b233
TRUMP WANTS TO MEET GATES TO CLOSE DOWN FREE SPEECH ON THE INTERNET - ALIENATING HIS TRUTHER BASE! - WONT GO DOWN WELL WITH TRUTHERS AND 1ST AMENDMENT PATRIOTS - https://www.brighteon.com/eb9c1aa0-1470-4756-9897-463f37d701e2
BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/
HUNGARY WARNS OF EU COLLAPSE -https://www.brighteon.com/c0ce1630-98f0-4680-b12a-ea034a09ec34
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
BIO METRICS IV GOT U UNDER MY SKIN - ITS A TRACKER YOU DONT WANT OR NEED IT ITS A SLAVE MARK! -https://www.brighteon.com/ed9d15d1-f8c5-4777-a496-0540cf73afc5
AUSTRALIAN DOCTOR TELLS THE REAL TRUTH ON THE MRNA EXPERIMENTAL DNA CHANGING JAB -https://www.brighteon.com/55e801bc-3654-4816-a55e-36e0e7214e6d
YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549
luciferaze - your the new world new slave chimera - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
DONALD WHAT HAVE YOU DONE! -luciferaze - your the new world new slave chimera https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac
THE JESUET NEW WORLD ORDER - EDUCATE YOURSELF -ALL ROADS LEAD TO ROME! https://www.bitchute.com/video/cbvChyYxocLT/
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
BETTER KNOW THIS! - https://www.brighteon.com/7e4cd460-b45c-4c1d-817e-81fe320076f5