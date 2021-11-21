Corona pandemic the solution was known since march 2020 (part1)

Wat raadt uw dokter u aan? Thuis uitzieken en wachten tot het escaleert? En wat doen ze precies met onze medemensen in onze ziekenhuizen? Hoe lang wist de industrie dit al, hoe lang hebben ze dit voor ons verborgen gehouden ten koste van vele levens? Was er geen Belgische viroloog die dit wist of doen ze alsof? of interviewen ze enkel de virologen die mee willen spelen?Waarom zijn de pillen die ze ons tonen rood? Is het een sinistere verwijzing naar "Red Pilled" zijn of een verwijzing naar het bloedvergieten door het onderdrukken en censureren van deze informatie? Zal de regering deze video of een vervangende video ooit te zien krijgen? Of zullen de wakkere mensen in staat zijn deze informatie aan de regering over te brengen, de communicatiekloof te overbruggen? Wat zal de regering doen? Negeren, verder censureren, aftreden, het probleem niet oplossen? Zal de regering het lef en de integriteit hebben om het op te lossen? Als de regering niet doet wat ze moet doen, wat zal het wakkere volk dan doen? Ben je deel van het probleem door niets te doen?Part 2:Sources:Corona pil al besproken op 23 augustus 2021 in het VTM nieuws