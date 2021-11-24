De oplossing voor de corona pandemie was geweten sinds Maart 2020 (deel 2)

deel 1:Coltozyne = Colchicine ?uiteraard moet men ook immuunsysteem ondermijnende voeding en drank zoveel mogelijk vermijden.Suiker bijvoorbeeld ondermijnd de immuniteit en zit in grote percentages in zowat alle voeding geproduceerd door de industrie,die ook rijker en machtiger word doordat men hun producten blijft kopen die dan weer zorgt dat men ziek word en zo ondersteun je dan weer de medische industrie. Doorbreek de cirkel.Coronapatiënten met overgewicht hebben een verhoogd risico en overgewicht is vaak veroorzaakt door een slecht dieet.Naast suiker is alcohol er me nog zo eentje.