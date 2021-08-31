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Advertencia Covid19: Niños y Embarazadas- Dr. Bryan Ardis: "Hay bebas de 2 años que están menstruando coágulos"
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71 views • August 31, 2021
Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).
Último tramo de esta serie, en 3 partes, de la emisión de la primera semana de agosto del Comité Corona alemán. El relato del Dr. Bryan Ardis es espeluznante, un cuento infantil de coágulos, síndromes, miocarditis y esterilización. Mensaje importante también para las embarazadas.
Ojalá esto sirva para que más gente abra los ojos a lo que está pasando.
Que quede expuesto este crimen de lesa humanidad.
Admisión de MIS-C por inóculo, en página 16, octubre 2020:
https://www.fda.gov/media/143557/download
1er extracto - El Protocolo de un Crimen:
https://www.brighteon.com/12190754-4c25-4037-bb3f-b6409335946c
2ndo extracto - Shhh... Reportes Adversos:
https://www.brighteon.com/71fc1a82-b990-43fd-b0cf-9542d226c5af
Último tramo de esta serie, en 3 partes, de la emisión de la primera semana de agosto del Comité Corona alemán. El relato del Dr. Bryan Ardis es espeluznante, un cuento infantil de coágulos, síndromes, miocarditis y esterilización. Mensaje importante también para las embarazadas.
Ojalá esto sirva para que más gente abra los ojos a lo que está pasando.
Que quede expuesto este crimen de lesa humanidad.
Admisión de MIS-C por inóculo, en página 16, octubre 2020:
https://www.fda.gov/media/143557/download
1er extracto - El Protocolo de un Crimen:
https://www.brighteon.com/12190754-4c25-4037-bb3f-b6409335946c
2ndo extracto - Shhh... Reportes Adversos:
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