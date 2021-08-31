Advertencia Covid19: Niños y Embarazadas- Dr. Bryan Ardis: "Hay bebas de 2 años que están menstruando coágulos"

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).Último tramo de esta serie, en 3 partes, de la emisión de la primera semana de agosto del Comité Corona alemán. El relato del Dr. Bryan Ardis es espeluznante, un cuento infantil de coágulos, síndromes, miocarditis y esterilización. Mensaje importante también para las embarazadas.Ojalá esto sirva para que más gente abra los ojos a lo que está pasando.Que quede expuesto este crimen de lesa humanidad.Admisión de MIS-C por inóculo, en página 16, octubre 2020:1er extracto - El Protocolo de un Crimen:2ndo extracto - Shhh... Reportes Adversos: