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El Protocolo de un Crimen - Dr. Bryan Ardis: "Yo le llamo el Genocidio de Fauci"
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30 views • August 30, 2021
Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).
Primera parte de la emisión de la primera semana de agosto del Comité Corona alemán.
En esta ocasión el Comité entrevista al Dr. Bryan Ardis, del America's Frontline Doctors, con la participación del neumólogo y ex presidente de la Comisión de la Salud del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, quien ya fuera el abanderado denunciante contra el fraude plandémico del H1N1 en el 2009 pergeñado por la ONU y los lobbies farmacéuticos.
El mundo tiene que exponer los asesinatos perpetrados en hospitales por mala praxis, por ejemplo con el uso del Remdesivir, aquí expuesto magistralmente por el Dr. Ardis, que denuncia sin eufemismos al genocida Anthony Fauci.
Se quitaron las partes traducidas al alemán sin alterar la coherencia del relato original.
Primera parte de la emisión de la primera semana de agosto del Comité Corona alemán.
En esta ocasión el Comité entrevista al Dr. Bryan Ardis, del America's Frontline Doctors, con la participación del neumólogo y ex presidente de la Comisión de la Salud del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, quien ya fuera el abanderado denunciante contra el fraude plandémico del H1N1 en el 2009 pergeñado por la ONU y los lobbies farmacéuticos.
El mundo tiene que exponer los asesinatos perpetrados en hospitales por mala praxis, por ejemplo con el uso del Remdesivir, aquí expuesto magistralmente por el Dr. Ardis, que denuncia sin eufemismos al genocida Anthony Fauci.
Se quitaron las partes traducidas al alemán sin alterar la coherencia del relato original.
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