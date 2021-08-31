Shhh... Reportes Adversos - Dr. Bryan Ardis: "Las 45.000 muertes sucedieron dentro de los 3 días"

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).Continuación de la entrevista al Dr. Bryan Ardis, del America's Frontline Doctors, que le hizo el grupo de abogados del Comité Corona alemán a principios del mes de agosto del 2021. En este segmento Ardis revela detalles sobre la omisión y manipulación de los reportes adversos del inoculo en manos de las agencias gubernamentales, así como el deliberado lanzamiento al mercado de inyecciones que los "reguladores" sabían que causarían lesiones y muerte.El primer extracto de la entrevista lo encuentran acá, El Protocolo de un Crimen:Los datos de reportes adversos hasta el 20 de agosto del VAERS:Tracemos la línea. Ya basta de esta insanía.