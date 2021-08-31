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Shhh... Reportes Adversos - Dr. Bryan Ardis: "Las 45.000 muertes sucedieron dentro de los 3 días"
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181 views • August 31, 2021
Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).
Continuación de la entrevista al Dr. Bryan Ardis, del America's Frontline Doctors, que le hizo el grupo de abogados del Comité Corona alemán a principios del mes de agosto del 2021. En este segmento Ardis revela detalles sobre la omisión y manipulación de los reportes adversos del inoculo en manos de las agencias gubernamentales, así como el deliberado lanzamiento al mercado de inyecciones que los "reguladores" sabían que causarían lesiones y muerte.
El primer extracto de la entrevista lo encuentran acá, El Protocolo de un Crimen:
https://www.brighteon.com/12190754-4c25-4037-bb3f-b6409335946c
Los datos de reportes adversos hasta el 20 de agosto del VAERS:
https://www.openvaers.com/covid-data
Tracemos la línea. Ya basta de esta insanía.
Continuación de la entrevista al Dr. Bryan Ardis, del America's Frontline Doctors, que le hizo el grupo de abogados del Comité Corona alemán a principios del mes de agosto del 2021. En este segmento Ardis revela detalles sobre la omisión y manipulación de los reportes adversos del inoculo en manos de las agencias gubernamentales, así como el deliberado lanzamiento al mercado de inyecciones que los "reguladores" sabían que causarían lesiones y muerte.
El primer extracto de la entrevista lo encuentran acá, El Protocolo de un Crimen:
https://www.brighteon.com/12190754-4c25-4037-bb3f-b6409335946c
Los datos de reportes adversos hasta el 20 de agosto del VAERS:
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