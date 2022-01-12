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UK CANCER DR CONFIRMS ITS DEPOPULATION AND GENOCIDE! - UK CABBIE TELLS THE HORRIFIC REALITY WE ARE NOW LIVING! 30 -40 year olds FULL OF CANCER TUMORS FROM SPIKE PROTEIN KILLING YOUR CELLS AND BODY
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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401 views • January 12, 2022
TRUE REPORTING NEWS - UK DOCTOR BREAKS DOWN AND TELLS THE TAXI DRIVER EVERYTHING!
THIS IS A VERY SERIOUS MATTER! - https://www.brighteon.com/d60427dd-b8dc-4104-8af5-e527a4d8769c

THE COVID-19 DIY TEST CONTAINS LETHAL POISONS SODIUM AZIDE - https://www.bitchute.com/video/oEjKpjQeujou/

The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon- https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2

BIG PHARMA YOU JUST KILLED ANOTHER CHILD! - https://www.brighteon.com/61cbf2d8-ce4c-48e1-8526-669e28476b04

ITS NOT THE VIRUS STUPID! - https://www.brighteon.com/636e45f7-bd6e-4bdb-8485-3e17154bcf6e

#GENOCIDE: THE DELIBERATE KILLING OF A LARGE NUMBER OF PEOPLE -- DR. NORTHRUP | CLARK - https://www.bitchute.com/video/iR87sd4BIdzm/

MCDONALDS ARE EVIL - https://www.brighteon.com/a0a5f348-6a82-4d7b-ad94-be77b0937175

THE FED WALLET COMES - https://www.brighteon.com/184063e9-cdf9-4ed1-8d1a-89926b3d260b

J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
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