BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

SOROSAS FINANSUOJA PILIETINIĮ KARĄ AMERIKOJE IR EUROPOJE
FAŠIZMAS PO COVID APGAULE
FAŠIZMAS PO COVID APGAULE
11 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
392 views • June 08, 2020
SOROSAS FINANSUOJA PILIETINIĮ KARĄ AMERIKOJE IR EUROPOJE

SVARBŪS BLOGERIŲ KANALAI:
SAVO VARPINĖ:
https://www.youtube.com/watch?v=mBmjDtNIRzw
VISI BUTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s
Включи мозг:
https://www.youtube.com/watch?v=dYcl7SpUfx8&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=1
Россия 24:
https://www.youtube.com/watch?v=GfR4kaTkBNo&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=2
VISI BURAI: DELFI KALTINA KENEDĮ:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s

VIDEO KURIUOS IŠTRYNĖ YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. POLICININKAS NUŽUDĖ ŽMOGŲ:
https://www.brighteon.com/a9848924-3d18-442f-b609-29df5e03ec19
3. ČIPIZACIJA -KĄ DARYTI:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
4. KAIP IŠGYTI NUO CORONOS:
https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3

KVIEČIU SEKTI VIDEO PLATFORMĄ - BRIGHTEON - TEN DEDU KĄ TRINA YOUTUBAS:
KANALAS : TIESA TEISINGUMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=TIESA+TEISINGUMAS&;submit=
KANALAS: HOMOSEKSUALIZMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS

SVARBŪS VIDEO:

0. GOOGLE, FACEBOOK CENZŪRA LIETUVOJE
https://www.youtube.com/watch?v=BIs9acq1bNA

0.1 BILAS GEICAS ŽUDYS MILIJARDUS ŽMONIŲ:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j

1. SEIMAS PAŽEIDINĖJA KONSTITUCIJĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=vNnX3fGFy7s&;list=PLTUm7zl9-T8iXpLuo85UOom8Sm7pnr3eM

2.POLICINĖS VALSTYBĖS:
https://www.youtube.com/watch?v=abA48mY2mfE&;list=PLTUm7zl9-T8j2Z30seNRTjzGQyIZ9xwmj

3. SKIRMANTO MALINAUSKJO MELAS:
https://www.youtube.com/watch?v=X-e5a4QBH3w&;list=PLTUm7zl9-T8jcqQP2Qg-wrNeGPygwjo2m

4. CORONA AFERA:
https://www.youtube.com/watch?v=Stwb6uEKcfI&;list=PLTUm7zl9-T8jTo1Fz9nj6UmUxl7E_jD3J

5. 5G ŽAL;A:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTgJiyWV_A&;list=PLTUm7zl9-T8h5DwDKPLvX9fEYGEMKEO5d

6. Q NAUJIENOS:
https://www.youtube.com/watch?v=wL7vLpgRqpc&;list=PLTUm7zl9-T8gzCoj-Yj1WVyA2tbEXrxx8

7. BILO GEICO NUSIKALTIMAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j

8. SKIPEŲ ŽALA:
https://www.youtube.com/watch?v=7YIfE6s-tmU&;list=PLTUm7zl9-T8iOqLhsIlQyLEf_OFJOwIUE

9. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/watch?v=kgPJgM5xHQk&;list=PL4WPjyeObZnxKDHtszncHK04Aa6_mU8Du

10. HOMOSEKSUALIZMAS - MIRTIES IDEOLOGIJA:
https://www.youtube.com/watch?v=y331E1vlSQ8&;list=PLTUm7zl9-T8jDiIY9vdBrSHCEjPAOw3nn

11. PASAULINĖS VALDŽIOS KRACHAS:
https://www.youtube.com/watch?v=xrXboNaKm4Q&;list=PLTUm7zl9-T8iuOC6pIVy1x-cYR_W-z1SG

12. MASONAI, ILIUMINATAI, SATANISTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=cbchYyVKo3w&;list=PLTUm7zl9-T8hXPirb3rH8cecduE7Rb4az

13. ŽMONIJOS ČIPIZACIJA. 666:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDu_wExKCM&;list=PLTUm7zl9-T8g6Lbe9VlxY9U7PR5bHCn45

14. FINSNINIS RAŠTINGUMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=FHW5tvXFHDA&;list=PLTUm7zl9-T8hcfhkLaYUB1s1IrdNXWJad

15. USA FINANSINIS AFERIZMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=n9IgsU1yuso&;list=PLTUm7zl9-T8hMereVBOWyA_LsUy3pVozg

16. LIETUVOS BLOGERIAI:
https://www.youtube.com/watch?v=TZI4cpNchaQ&;list=PLTUm7zl9-T8jBbNY6f87WmZ89n6sd1JAB

17. NORI KAŽKĄ KEISTIS JUNKIS IR DALYVAUK TIESIOGIAI PATARIMAIS, EIK I SEIMĄ:

A. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/lietuvos.visuomenestaryba.3

B. SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/1868418069955853
Keywords
sorosassoros devilsoroso sunybessorosas finanuoja kara amerikoje
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Coco Somers
Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Coco Somers
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy