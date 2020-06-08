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SOROSAS FINANSUOJA PILIETINIĮ KARĄ AMERIKOJE IR EUROPOJE
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392 views • June 08, 2020
SOROSAS FINANSUOJA PILIETINIĮ KARĄ AMERIKOJE IR EUROPOJE
SVARBŪS BLOGERIŲ KANALAI:
SAVO VARPINĖ:
https://www.youtube.com/watch?v=mBmjDtNIRzw
VISI BUTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s
Включи мозг:
https://www.youtube.com/watch?v=dYcl7SpUfx8&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=1
Россия 24:
https://www.youtube.com/watch?v=GfR4kaTkBNo&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=2
VISI BURAI: DELFI KALTINA KENEDĮ:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s
VIDEO KURIUOS IŠTRYNĖ YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. POLICININKAS NUŽUDĖ ŽMOGŲ:
https://www.brighteon.com/a9848924-3d18-442f-b609-29df5e03ec19
3. ČIPIZACIJA -KĄ DARYTI:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
4. KAIP IŠGYTI NUO CORONOS:
https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3
KVIEČIU SEKTI VIDEO PLATFORMĄ - BRIGHTEON - TEN DEDU KĄ TRINA YOUTUBAS:
KANALAS : TIESA TEISINGUMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=TIESA+TEISINGUMAS&;submit=
KANALAS: HOMOSEKSUALIZMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS
SVARBŪS VIDEO:
0. GOOGLE, FACEBOOK CENZŪRA LIETUVOJE
https://www.youtube.com/watch?v=BIs9acq1bNA
0.1 BILAS GEICAS ŽUDYS MILIJARDUS ŽMONIŲ:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j
1. SEIMAS PAŽEIDINĖJA KONSTITUCIJĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=vNnX3fGFy7s&;list=PLTUm7zl9-T8iXpLuo85UOom8Sm7pnr3eM
2.POLICINĖS VALSTYBĖS:
https://www.youtube.com/watch?v=abA48mY2mfE&;list=PLTUm7zl9-T8j2Z30seNRTjzGQyIZ9xwmj
3. SKIRMANTO MALINAUSKJO MELAS:
https://www.youtube.com/watch?v=X-e5a4QBH3w&;list=PLTUm7zl9-T8jcqQP2Qg-wrNeGPygwjo2m
4. CORONA AFERA:
https://www.youtube.com/watch?v=Stwb6uEKcfI&;list=PLTUm7zl9-T8jTo1Fz9nj6UmUxl7E_jD3J
5. 5G ŽAL;A:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTgJiyWV_A&;list=PLTUm7zl9-T8h5DwDKPLvX9fEYGEMKEO5d
6. Q NAUJIENOS:
https://www.youtube.com/watch?v=wL7vLpgRqpc&;list=PLTUm7zl9-T8gzCoj-Yj1WVyA2tbEXrxx8
7. BILO GEICO NUSIKALTIMAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j
8. SKIPEŲ ŽALA:
https://www.youtube.com/watch?v=7YIfE6s-tmU&;list=PLTUm7zl9-T8iOqLhsIlQyLEf_OFJOwIUE
9. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/watch?v=kgPJgM5xHQk&;list=PL4WPjyeObZnxKDHtszncHK04Aa6_mU8Du
10. HOMOSEKSUALIZMAS - MIRTIES IDEOLOGIJA:
https://www.youtube.com/watch?v=y331E1vlSQ8&;list=PLTUm7zl9-T8jDiIY9vdBrSHCEjPAOw3nn
11. PASAULINĖS VALDŽIOS KRACHAS:
https://www.youtube.com/watch?v=xrXboNaKm4Q&;list=PLTUm7zl9-T8iuOC6pIVy1x-cYR_W-z1SG
12. MASONAI, ILIUMINATAI, SATANISTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=cbchYyVKo3w&;list=PLTUm7zl9-T8hXPirb3rH8cecduE7Rb4az
13. ŽMONIJOS ČIPIZACIJA. 666:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDu_wExKCM&;list=PLTUm7zl9-T8g6Lbe9VlxY9U7PR5bHCn45
14. FINSNINIS RAŠTINGUMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=FHW5tvXFHDA&;list=PLTUm7zl9-T8hcfhkLaYUB1s1IrdNXWJad
15. USA FINANSINIS AFERIZMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=n9IgsU1yuso&;list=PLTUm7zl9-T8hMereVBOWyA_LsUy3pVozg
16. LIETUVOS BLOGERIAI:
https://www.youtube.com/watch?v=TZI4cpNchaQ&;list=PLTUm7zl9-T8jBbNY6f87WmZ89n6sd1JAB
17. NORI KAŽKĄ KEISTIS JUNKIS IR DALYVAUK TIESIOGIAI PATARIMAIS, EIK I SEIMĄ:
A. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/lietuvos.visuomenestaryba.3
B. SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/1868418069955853
SVARBŪS BLOGERIŲ KANALAI:
SAVO VARPINĖ:
https://www.youtube.com/watch?v=mBmjDtNIRzw
VISI BUTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s
Включи мозг:
https://www.youtube.com/watch?v=dYcl7SpUfx8&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=1
Россия 24:
https://www.youtube.com/watch?v=GfR4kaTkBNo&;list=PLTUm7zl9-T8jTr39YU4B25PCj5OXRpuIw&index=2
VISI BURAI: DELFI KALTINA KENEDĮ:
https://www.youtube.com/watch?v=2PaMrj7Y470&;t=19s
VIDEO KURIUOS IŠTRYNĖ YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. POLICININKAS NUŽUDĖ ŽMOGŲ:
https://www.brighteon.com/a9848924-3d18-442f-b609-29df5e03ec19
3. ČIPIZACIJA -KĄ DARYTI:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
4. KAIP IŠGYTI NUO CORONOS:
https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3
KVIEČIU SEKTI VIDEO PLATFORMĄ - BRIGHTEON - TEN DEDU KĄ TRINA YOUTUBAS:
KANALAS : TIESA TEISINGUMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=TIESA+TEISINGUMAS&;submit=
KANALAS: HOMOSEKSUALIZMAS:
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS
https://www.brighteon.com/new-search?query=HOMOSEKSUALIZMAS
SVARBŪS VIDEO:
0. GOOGLE, FACEBOOK CENZŪRA LIETUVOJE
https://www.youtube.com/watch?v=BIs9acq1bNA
0.1 BILAS GEICAS ŽUDYS MILIJARDUS ŽMONIŲ:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j
1. SEIMAS PAŽEIDINĖJA KONSTITUCIJĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=vNnX3fGFy7s&;list=PLTUm7zl9-T8iXpLuo85UOom8Sm7pnr3eM
2.POLICINĖS VALSTYBĖS:
https://www.youtube.com/watch?v=abA48mY2mfE&;list=PLTUm7zl9-T8j2Z30seNRTjzGQyIZ9xwmj
3. SKIRMANTO MALINAUSKJO MELAS:
https://www.youtube.com/watch?v=X-e5a4QBH3w&;list=PLTUm7zl9-T8jcqQP2Qg-wrNeGPygwjo2m
4. CORONA AFERA:
https://www.youtube.com/watch?v=Stwb6uEKcfI&;list=PLTUm7zl9-T8jTo1Fz9nj6UmUxl7E_jD3J
5. 5G ŽAL;A:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTgJiyWV_A&;list=PLTUm7zl9-T8h5DwDKPLvX9fEYGEMKEO5d
6. Q NAUJIENOS:
https://www.youtube.com/watch?v=wL7vLpgRqpc&;list=PLTUm7zl9-T8gzCoj-Yj1WVyA2tbEXrxx8
7. BILO GEICO NUSIKALTIMAI:
https://www.youtube.com/watch?v=2kZY-CKiycA&;list=PLTUm7zl9-T8gz6mWri2ru6jr-mMM3qX6j
8. SKIPEŲ ŽALA:
https://www.youtube.com/watch?v=7YIfE6s-tmU&;list=PLTUm7zl9-T8iOqLhsIlQyLEf_OFJOwIUE
9. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/watch?v=kgPJgM5xHQk&;list=PL4WPjyeObZnxKDHtszncHK04Aa6_mU8Du
10. HOMOSEKSUALIZMAS - MIRTIES IDEOLOGIJA:
https://www.youtube.com/watch?v=y331E1vlSQ8&;list=PLTUm7zl9-T8jDiIY9vdBrSHCEjPAOw3nn
11. PASAULINĖS VALDŽIOS KRACHAS:
https://www.youtube.com/watch?v=xrXboNaKm4Q&;list=PLTUm7zl9-T8iuOC6pIVy1x-cYR_W-z1SG
12. MASONAI, ILIUMINATAI, SATANISTAI:
https://www.youtube.com/watch?v=cbchYyVKo3w&;list=PLTUm7zl9-T8hXPirb3rH8cecduE7Rb4az
13. ŽMONIJOS ČIPIZACIJA. 666:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDu_wExKCM&;list=PLTUm7zl9-T8g6Lbe9VlxY9U7PR5bHCn45
14. FINSNINIS RAŠTINGUMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=FHW5tvXFHDA&;list=PLTUm7zl9-T8hcfhkLaYUB1s1IrdNXWJad
15. USA FINANSINIS AFERIZMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=n9IgsU1yuso&;list=PLTUm7zl9-T8hMereVBOWyA_LsUy3pVozg
16. LIETUVOS BLOGERIAI:
https://www.youtube.com/watch?v=TZI4cpNchaQ&;list=PLTUm7zl9-T8jBbNY6f87WmZ89n6sd1JAB
17. NORI KAŽKĄ KEISTIS JUNKIS IR DALYVAUK TIESIOGIAI PATARIMAIS, EIK I SEIMĄ:
A. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/lietuvos.visuomenestaryba.3
B. SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/1868418069955853
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