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ΔΕΝ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΟΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΙΝΕΣΤΕ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ;
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ΔΕΝ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΟΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΙΝΕΣΤΕ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ; ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ; ΙΣΟΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΟΥΣ; Ή ΜΗΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ;
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
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