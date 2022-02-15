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PILOT CRASHES! DOWN ON THE HIGHWAY! - IT HAS GOT BEYOND STUPID! WILLFUL NEGLECT CAUSES MANY DEATHS! - 5G TOWER FREQUENCY'S ,JABS AND AERO TRAVEL DONT MIX!
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202 views • February 15, 2022
PILOT COMES DOWN ON THE HIGHWAY! - IT HAS GOT BEYOND STUPID! WILLFUL NEGLECT CAUSES MANY DEATHS! EVEN WORSE IF YOUR VAXXED AND TRAVEL THROUGH MM WAVE RADIATION! THE PLANES ELECTRICS DIE AND SO DO YOU! AND ANY POOR UNSUSPECTING PERSON YOU LAND ON!
WHEN WILL YOU LEARN 5G IS A ATTACK SURVEILLANCE WEAPON NOT FOR YOUR CELL SERVICE. TIME TO LEARN!!!!!!!!!!!!!!!
WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
MYOCARDITIS CONCERNS GROW - https://www.bitchute.com/video/WYzhlyVNZwAF/
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
BLUTOOTH - TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
DR SAM BAILEY: ANTI-FERTILITY MRNA JABS AND POPULATION CONTROL - https://www.brighteon.com/bf05f501-83a0-4a23-bc53-c54e7ad6cf23
Reiner Fuellmich "We Are Going to Get These People, But We Are Going to Have to Stop Them First. - https://www.brighteon.com/6bde5c93-7fe3-4910-9a17-fa2a7732b54d
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
GRAPHENE GIRL SPEWING OUT OF HER ARM! A BIO WEAPON ATTACK = https://www.brighteon.com/d78006b4-fbc7-4845-9a65-a7d6e40d96ee
HAARP & Chemtrails affecting the human mind, brain, & body - https://www.brighteon.com/2a32d0c8-5e52-468c-9bb8-76ce21325b3f
WHEN WILL YOU LEARN 5G IS A ATTACK SURVEILLANCE WEAPON NOT FOR YOUR CELL SERVICE. TIME TO LEARN!!!!!!!!!!!!!!!
WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
MYOCARDITIS CONCERNS GROW - https://www.bitchute.com/video/WYzhlyVNZwAF/
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
BLUTOOTH - TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
DR SAM BAILEY: ANTI-FERTILITY MRNA JABS AND POPULATION CONTROL - https://www.brighteon.com/bf05f501-83a0-4a23-bc53-c54e7ad6cf23
Reiner Fuellmich "We Are Going to Get These People, But We Are Going to Have to Stop Them First. - https://www.brighteon.com/6bde5c93-7fe3-4910-9a17-fa2a7732b54d
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
GRAPHENE GIRL SPEWING OUT OF HER ARM! A BIO WEAPON ATTACK = https://www.brighteon.com/d78006b4-fbc7-4845-9a65-a7d6e40d96ee
HAARP & Chemtrails affecting the human mind, brain, & body - https://www.brighteon.com/2a32d0c8-5e52-468c-9bb8-76ce21325b3f
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