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06.05.2022 Почему отдаются странные приказы? (Выпуск №245. Часть 1 (1))
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16061 views • May 05, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/8f6467a6-d336-4329-ba7f-d886e33af7aa
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/986f9d4d-6383-496c-9357-2a8fc0f74c10
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/06052022-pochemu-otdayutsya-strannye-prikazy-vypusk-245-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/06052022-pochemu-otdayutsya-strannye-prikazy-vypusk-245-chast-1-2
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49:18 Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw
1:11:29 ВОЙНА В УКРАИНЕ - ЭТО ДОГОВОРНЯК. Почему нельзя воевать за оккупационную власть https://www.youtube.com/watch?v=hdATaX8tUMI
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/986f9d4d-6383-496c-9357-2a8fc0f74c10
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/06052022-pochemu-otdayutsya-strannye-prikazy-vypusk-245-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/06052022-pochemu-otdayutsya-strannye-prikazy-vypusk-245-chast-1-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
03:11 Путин приказал отменить штурм «Азовстали» https://www.youtube.com/watch?v=qOp24A3DCYE&;t=2s
06:25 Игорь Стрелков и Владимир Квачков о специальной военной операции 14 04 22 https://www.youtube.com/watch?v=OW2Lh5QGozk
28:36 Встреча с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу https://www.youtube.com/watch?v=sRHPfDCU2xc
33:19 «В спальне жуткие следы насилия». Свидетельства женщин из поселков под Киевом https://www.youtube.com/watch?v=PNw6J1Iv0_Q
37:36 Русский офицер говорит ПРАВДУ про ВОЙНУ в Украине https://www.youtube.com/watch?v=aKzgEYeLtXY
49:18 Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw
1:11:29 ВОЙНА В УКРАИНЕ - ЭТО ДОГОВОРНЯК. Почему нельзя воевать за оккупационную власть https://www.youtube.com/watch?v=hdATaX8tUMI
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