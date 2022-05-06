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06.05.2022 Почему отдаются странные приказы? (Выпуск №245. Часть 1 (2))
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01:41 Провальные изобретения, за которые всем стыдно, а Россия хвастается — Гражданская оборона на ICTV https://www.youtube.com/watch?v=GI_AAqlsKx8
05:27 Геннадий Гудков: Путин не знает, как закончить войну https://www.youtube.com/watch?v=3Vo4DH6A97Q
12:56 ДНЕВНИК МОЗГОВОГО https://monomah-org.cdn.ampproject.org/c/s/monomah.org/archives/95?amp=1
20:06 Германия выселяет беженцев, Российское эмбарго, Митинги в Германии. Новости Германии #165 https://www.youtube.com/watch?v=NLQmGLEQzkE
22:57 Серьезная пророческая речь Владимира Жириновского о США и Европе в 2022 году. https://vk.com/video-150020650_456248350?list=f90e2a8ad6e751e251
27:20 Девятов А.П. «Разведка орденского уровня» https://www.youtube.com/watch?v=MvcuDxRdSJo
46:43 Дайте крылья , чтобы он мог улететь; города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. https://www.youtube.com/watch?v=9_Q2BVBxTkA&;t=9s
52:06 Всё понятно теперь и с Шойгу Саакашвили и с новым мировым порядком Россия https://www.youtube.com/watch?v=t7mdUuO4rew
1:10:11 ПРЕДСКАЗАНИЯ 2021. Старица Алипия Киевская. СТРАШНОЕ случится 12 июля https://www.youtube.com/watch?v=hKQxkZuJg_o
1:15:48 Мужчина Выкопал Нору в Горе и Превратил Её в Уютную Квартиру https://www.youtube.com/watch?v=fyfxB_SqWtc
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