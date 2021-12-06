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145) Pontos Quânticos de Grafeno penetram a barreira celular e afectam o ADN
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63 views • December 06, 2021
Créditos à ORWELLITO: https://www.orwell.city/2021/12/GQD.html
Graphene Quantum Dots can penetrate the cell barrier and affect DNA | December 6th, 2021: https://rumble.com/vqal6n-graphene-quantum-dots-can-penetrate-the-cell-barrier-and-affect-dna.html
Uma vez dentro do corpo, o óxido de grafeno passa por uma série de processos que lhe permitem, eventualmente, entre muitas outras coisas, sob a forma de pontos quânticos, quebrar as barreiras celulares e quebrar o ADN. Dadas as característica radio-moduláveis do grafeno o impacto dos campos electromagnéticos aumenta muito a sua toxicidade. O pico de 900 MHz é o mais potenciador do suicídio celular (apoptose). As antenas que começaram a ser colocadas desde o início da "pandemia" nos candeeiros públicos e mobiliário urbano operam a 900 MHz e 1800 MHz. Ver estudo: https://www.brighteon.com/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
- - - - - - - - - -
Blogue | C0r0n@ 2 Inspect: https://corona2inspect.blogspot.com/
Estudos Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Graphene Quantum Dots can penetrate the cell barrier and affect DNA | December 6th, 2021: https://rumble.com/vqal6n-graphene-quantum-dots-can-penetrate-the-cell-barrier-and-affect-dna.html
Uma vez dentro do corpo, o óxido de grafeno passa por uma série de processos que lhe permitem, eventualmente, entre muitas outras coisas, sob a forma de pontos quânticos, quebrar as barreiras celulares e quebrar o ADN. Dadas as característica radio-moduláveis do grafeno o impacto dos campos electromagnéticos aumenta muito a sua toxicidade. O pico de 900 MHz é o mais potenciador do suicídio celular (apoptose). As antenas que começaram a ser colocadas desde o início da "pandemia" nos candeeiros públicos e mobiliário urbano operam a 900 MHz e 1800 MHz. Ver estudo: https://www.brighteon.com/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
- - - - - - - - - -
Blogue | C0r0n@ 2 Inspect: https://corona2inspect.blogspot.com/
Estudos Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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