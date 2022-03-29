© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
UKRAINE - ARE THE UK AND USA ARE ARMING NAZIS/FAR RIGHT TERRORISTS WITH DEADLY WEAPONS - BBC FOOTAGE INTERVIEWING A UKRAINIAN NAZI BATTALION AZOV SOLDIER.
Follow
0
Share
Report
152 views • March 29, 2022
UK SUPPLYS WEAPONS TO NAZI,S IN UKRAINE TO SUPPORT THE GAY UNICORN RAINBOW FLAG FLYING LJBGQ PRESIDENT ZELENKSKI -
WHO WOULD OF THOUGHT THE BRITTS WOULD SUPPORT THE SAME NAZIS IT FOUGHT AGAINST IN THE WORLD WARS , AND I MIGHT ADD IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD BE ALL SPEAKING GERMAN NOW! AND BRANDISHING SAID - NAZI FLAGS AND SCULL AND CROSSBONE MOTIFS THEY ADORN THEM SELVES WITH , DID YOU KNOW 97 BRITISH SOLDERS IN 1940 WERE TORTURED AND KILLED IN FRANCE BY THESE FASCIST BASTARDS/NAZI SCUM! , THE UK GOVERNMENT SHOULD ALL BE ARRESTED AND TRIED FOR WAR CRIMES TO HUMANITY AND TREASON, AND SINCE WHEN HAS IT BEEN STANDARD OR GOOD TO ARM NAZIS??? THEY ALL SHOULD HOLD THERE HEADS IN SHAME!
HERE IS HOW THE RUSSIAN ARMY DEAL WITH AZOV NAZI TERRORISTS - SAD BUT TRUE THIS IS WHAT HAPPENS TO FASCISTS WHO LOOK AT OTHERS LESS THAN HUMAN! - https://www.brighteon.com/6c7b677c-00ed-496b-a661-a7e3fba476f7 THE TRUTH IS THERE IS NO WINNERS IN WAR! AND WHAT IS IT GOOD FOR - ABSOLUTELY NOTHING!
SO WHY ARM NAZIS
??????????????????????????????????????????????????????????????
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
INSIDE A AZOV NAZI BASE IN UKRAINE - https://www.brighteon.com/dd0ef634-9ef0-4f7b-a1e0-d57a2f459abf
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
WHO WOULD OF THOUGHT THE BRITTS WOULD SUPPORT THE SAME NAZIS IT FOUGHT AGAINST IN THE WORLD WARS , AND I MIGHT ADD IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD BE ALL SPEAKING GERMAN NOW! AND BRANDISHING SAID - NAZI FLAGS AND SCULL AND CROSSBONE MOTIFS THEY ADORN THEM SELVES WITH , DID YOU KNOW 97 BRITISH SOLDERS IN 1940 WERE TORTURED AND KILLED IN FRANCE BY THESE FASCIST BASTARDS/NAZI SCUM! , THE UK GOVERNMENT SHOULD ALL BE ARRESTED AND TRIED FOR WAR CRIMES TO HUMANITY AND TREASON, AND SINCE WHEN HAS IT BEEN STANDARD OR GOOD TO ARM NAZIS??? THEY ALL SHOULD HOLD THERE HEADS IN SHAME!
HERE IS HOW THE RUSSIAN ARMY DEAL WITH AZOV NAZI TERRORISTS - SAD BUT TRUE THIS IS WHAT HAPPENS TO FASCISTS WHO LOOK AT OTHERS LESS THAN HUMAN! - https://www.brighteon.com/6c7b677c-00ed-496b-a661-a7e3fba476f7 THE TRUTH IS THERE IS NO WINNERS IN WAR! AND WHAT IS IT GOOD FOR - ABSOLUTELY NOTHING!
SO WHY ARM NAZIS
??????????????????????????????????????????????????????????????
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
INSIDE A AZOV NAZI BASE IN UKRAINE - https://www.brighteon.com/dd0ef634-9ef0-4f7b-a1e0-d57a2f459abf
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.