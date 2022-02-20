ПО МАСКАМ МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ УРОВЕНЬ СУБМИССИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Значение: субмиссивный — подчинённый, ведомый, зависимый (Викисловарь).

См. также: !!!!!!!!!! «ОБ «АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ» и т.д., — ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ (видео было сделано за 1 год до лжепандемии, оказалось так актуально)» — https://www.brighteon.com/488ef1d7-774a-460f-b3c9-d7edd382e2b5

«Проверяю состояние крови спустя час ношения маски!!!» https://www.brighteon.com/2f5060e4-768f-400a-af47-eb4545f44938

«... А тесты так же, как и поставляемые из Китая маски, могут быть специально заражены, чтобы создать настоящую смертность от коронавируса, а не фейковую. И таким образом внедрить обязательную массовую чипизацию через вакцины, а после этого установить жесточайший контроль над всеми народами. И уже подтверждается преступная деятельность разработчиков данной вакцины» (Виктория ПреобРАженская. «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/poslednee-izpytanie-na-chelovechnost ).

«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).

Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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