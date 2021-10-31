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ОБ «АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ» и т.д., — ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ (видео было сделано за 1 год до лжепандемии, оказалось так актуально)
Vera Nika
Vera Nika
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1209 views • October 31, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"ОБ «АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ» и т.д., — ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ (видео было сделано за 1 год до лжепандемии, оказалось так актуально)". 

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Об "АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ" в городах и тем более при ношении "маски"! "Многие люди настолько привыкли к "медицинским маскам", и никто не задумывается, а помогают ли они вообще. Но даже не важно защищают они от вирусов или нет. Гораздо важнее, что ВРЕД от них сказывается на всем организме. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский (которому в Японии даже памятник поставили за эти исследования о здоровом дыхании и он принят почётным членом во всех основных научных академиях) - доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель (все лабораторные мыши, которым воздух в вольер подавался через влажную ткань, через это время погибали (!!!!!!!!!!!!!), в отличии от дышащих нормальным воздухом). Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.

СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ: "Видео по теме надвигающейся опасности — ПРИ ПОМОЩИ «5G» ГОТОВИТСЯ Т.НАЗ. «ВТОРАЯ ВСПЫШКА ПАНДЕМИИ», после которой «карантин» не отменят уже никогда: последует принудительная вакцинация-чипизация, порабощение большинства землян, тирания Антихриста" - (открыть по ссылке в подразделе "ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВИДЕО ПО ТЕМЕ") https://usmalos.com/novosti/2020/05/14/video-5g-vtoraya-vspishka-pandemii-koronavirusa-karantin-vakcinaciya-chipizaciya-metka-antihrista/#t3

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© 

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sciencevaccinationtechnologycontroltrialstranshumanismtotalcoronavirusluciferin
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