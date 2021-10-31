Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"ОБ «АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ» и т.д., — ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ (видео было сделано за 1 год до лжепандемии, оказалось так актуально)".

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Об "АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ" в городах и тем более при ношении "маски"! "Многие люди настолько привыкли к "медицинским маскам", и никто не задумывается, а помогают ли они вообще. Но даже не важно защищают они от вирусов или нет. Гораздо важнее, что ВРЕД от них сказывается на всем организме. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский (которому в Японии даже памятник поставили за эти исследования о здоровом дыхании и он принят почётным членом во всех основных научных академиях) - доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель (все лабораторные мыши, которым воздух в вольер подавался через влажную ткань, через это время погибали (!!!!!!!!!!!!!), в отличии от дышащих нормальным воздухом). Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.

СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ: "Видео по теме надвигающейся опасности — ПРИ ПОМОЩИ «5G» ГОТОВИТСЯ Т.НАЗ. «ВТОРАЯ ВСПЫШКА ПАНДЕМИИ», после которой «карантин» не отменят уже никогда: последует принудительная вакцинация-чипизация, порабощение большинства землян, тирания Антихриста" - (открыть по ссылке в подразделе "ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВИДЕО ПО ТЕМЕ") https://usmalos.com/novosti/2020/05/14/video-5g-vtoraya-vspishka-pandemii-koronavirusa-karantin-vakcinaciya-chipizaciya-metka-antihrista/#t3

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©