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Проверяю состояние крови спустя час ношения маски!!!
Vera Nika
Vera Nika
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152 views • January 30, 2022

Проверяю состояние крови спустя час ношения маски!!! Вот также впечатляюще: «ОБ «АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ» и т.д., — ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ (видео было сделано за 1 год до лжепандемии, оказалось так актуально)» — https://www.brighteon.com/488ef1d7-774a-460f-b3c9-d7edd382e2b5 Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

Об "АЭРОИОННОМ ГОЛОДЕ" в городах и тем более при ношении "маски"!

"Многие люди настолько привыкли к "медицинским маскам", и никто не задумывается, а помогают ли они вообще. Но даже не важно защищают они от вирусов или нет. Гораздо важнее, что ВРЕД от них сказывается на всем организме. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский (которому в Японии даже памятник поставили за эти исследования о здоровом дыхании и он принят почётным членом во всех основных научных академиях) - доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель (все лабораторные мыши, которым воздух в вольер подавался через влажную ткань, через это время погибали (!!!!!!!!!!!!!), в отличии от дышащих нормальным воздухом). Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.

СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ: "Видео по теме надвигающейся опасности — ПРИ ПОМОЩИ «5G» ГОТОВИТСЯ Т.НАЗ. «ВТОРАЯ ВСПЫШКА ПАНДЕМИИ», после которой «карантин» не отменят уже никогда: последует принудительная вакцинация-чипизация, порабощение большинства землян, тирания Антихриста" - (открыть по ссылке в подразделе "ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВИДЕО ПО ТЕМЕ") https://usmalos.com/novosti/2020/05/14/video-5g-vtoraya-vspishka-pandemii-koronavirusa-karantin-vakcinaciya-chipizaciya-metka-antihrista/#t3 

Keywords
vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinharm maskaeroionic hungerairionsvladimir chizhevsky
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