262) Espanha - Electrosmog e antenas de telecomunições

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Rede de telecomunicações sem fios é uma arma.
271) Activação remota por campo eléctrico (luminoso ou microondas): https://www.brighteon.com/78b32009-6650-460e-95df-6e94f54ab5b0
Injectados e não injectados têm estruturas de grafeno no sangue. Os
injectados têm maior densidade, mas desde 1992, as plantas, a população
humana e animal não injectadas têm sido pulverizadas por rastos químicos
(chemtrails) com nanotecnologia de óxido de grafeno e outras
nano-partículas, pelo que também têm sido sujeitos aos seus efeitos
cumulativos. A activação de pontos quânticos de auto-montagem de grafeno
pode ser feita através de microondas, e nano-partículas de dióxido de
titânio, luz azul e ultravioleta podem degradar as fitas de grafeno em
nano-partículas que penetram todas as membranas do corpo. Assim, não é
surpreendente, nas últimas décadas, o número crescente de
susceptibilidades, indivíduos electrossensíveis (EHS), o aumento das
taxas de cancro, demências e doenças auto-imunes e raras. O dano que
mais se destaca na explicação desta agressão é descrito pelo nome de
doença de Morgellous, uma inflamação e rejeição biológica de resíduos de
grafeno através da pele e membranas mucosas. É uma prova rigorosa da
existência de testes de dosagem e tolerância da população, efectuados
desde há já várias décadas, feitos em áreas localizadas. Os
não-injectados devem ser avisados que também estão em perigo, por
indução electromagnética da tecnologia EMF na sua vizinhança, tanto de
antenas de telecomunicações, como de luz LED, mas também por indução e
ressonância de multidões de indivíduos injectados. O processo de
instalação deste hardware é pura guerra electrónica, são armas de
tecnologia quântica controladas remotamente pela Inteligência
Artificial.
Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Out 16, 2022:
DIRECTO NOCTURNO HABITUAL DE LA QUINTA COLUMNA – PROGRAMA 405 – (PARTE 1): https://laquintacolumna.tv/video/directo-nocturno-habitual-de-la-quinta-columna-programa-405-parte-1/ | https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-405:b
Tabela de conversão de unidades EMF: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Padrões indicativos de tolerância biológica (BAUBIOLOGIE): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
72) Potência electromagnética e sensibilidade biológica: https://www.brighteon.com/7798ae4d-8835-4683-ae83-b6c71bb6815a
71) Danos no sangue por exposição a microondas: https://www.brighteon.com/c13cf95a-215f-42e5-b98d-d3643168815a
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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