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72) Potência electromagnética e sensibilidade biológica
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Créditos para:
Take Back Your Power 2017: Smart Meter Documentary
https://www.takebackyourpower.net/watch-take-back-your-power-2017/
A densidade da energia de microondas, efeitos sobre a saúde versus padrões de segurança (microwatt/cm2) traduzidos no nível de ruído medido no instrumento, dependente do factor de antena, da antena específica utilizada. Mesmo assim, valores aproximados:
-98 dBm = Mínimo de funcionamento do telefone celular;
-57 dBm = Envelhecimento prematuro das agulhas de pinho
-24 dBm = Crianças: dor de cabeça, irritação, dificuldades de concentração, comportamento
-21 dBm/ 601,6 mV/ 0,096 microW/cm2 = Construção biológica alemã, nível de extrema preocupação
-11 dBm = Laptop Wi-Fi: fragmentação e diminuição da viabilidade do esperma no ADN (in vitro)
-11 dBm/ 1902 mV/1 microW/cm2 = Dor de cabeça, tonturas, irritabilidade, fadiga, fraqueza, insónia, dores no peito, dificuldade em respirar, indigestão
-7 dBm = Metabolismo do cálcio alterado nas células musculares do coração
-5 dBm = Alterações no hipocampo que afectam a memória e a aprendizagem
-3dBm = Danos no ADN das células
-2dBm = Contador inteligente único
-1dBm/ 6016 mV/9,6 microW/cm2 = Suíça, Liechenstein, Luxemburgo
-1dBm = China, Polónia e Rússia
-1dBm = Alterações de comportamento: reflexo de afastamento após 30 minutos de exposição
+2dBm = Apartamento: bloco de 12 contadores inteligentes
+17 a 19 dBm = Canadá, EUA, Europa
» Tabela de Unidades de Conversão de frequência electromagnéticas (EMF): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
» Padrões de Construção biológica (Alemanha): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
Take Back Your Power 2017: Smart Meter Documentary
https://www.takebackyourpower.net/watch-take-back-your-power-2017/
A densidade da energia de microondas, efeitos sobre a saúde versus padrões de segurança (microwatt/cm2) traduzidos no nível de ruído medido no instrumento, dependente do factor de antena, da antena específica utilizada. Mesmo assim, valores aproximados:
-98 dBm = Mínimo de funcionamento do telefone celular;
-57 dBm = Envelhecimento prematuro das agulhas de pinho
-24 dBm = Crianças: dor de cabeça, irritação, dificuldades de concentração, comportamento
-21 dBm/ 601,6 mV/ 0,096 microW/cm2 = Construção biológica alemã, nível de extrema preocupação
-11 dBm = Laptop Wi-Fi: fragmentação e diminuição da viabilidade do esperma no ADN (in vitro)
-11 dBm/ 1902 mV/1 microW/cm2 = Dor de cabeça, tonturas, irritabilidade, fadiga, fraqueza, insónia, dores no peito, dificuldade em respirar, indigestão
-7 dBm = Metabolismo do cálcio alterado nas células musculares do coração
-5 dBm = Alterações no hipocampo que afectam a memória e a aprendizagem
-3dBm = Danos no ADN das células
-2dBm = Contador inteligente único
-1dBm/ 6016 mV/9,6 microW/cm2 = Suíça, Liechenstein, Luxemburgo
-1dBm = China, Polónia e Rússia
-1dBm = Alterações de comportamento: reflexo de afastamento após 30 minutos de exposição
+2dBm = Apartamento: bloco de 12 contadores inteligentes
+17 a 19 dBm = Canadá, EUA, Europa
» Tabela de Unidades de Conversão de frequência electromagnéticas (EMF): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
» Padrões de Construção biológica (Alemanha): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
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Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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