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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
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23 views • January 23, 2021
"Όταν είχα γράψει το άρθρο "ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr/greece.htm " (από τότε έχει συμπληρωθεί και ενημερωθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα γιατί δίνει αυτή την μοναδική δυνατότητα το διαδίκτυο όταν εκφράζεις διαχρονικά μια αξιολογική κρίση για σημαντικά γεγονότα και διαχρονικά ζητήματα που αφορούν την ζωή μας!) δεν είχε εκδηλωθεί διεθνώς ή κρίση ορισμένων μεγάλων Τραπεζών και γενικότερα η δομική κρίση της οικονομίας (2008) και των χρηματιστηρίων… όπου πάλι οι διεθνείς ελάχιστοι άπληστοι πάμπλουτοι χιτλεροσταλινικοί ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ αρχιληστές και διεφθαρμένοι διαχειριστές του συστήματος https://youtu.be/VBTQQBZopgo (ΜΕ ΤΙΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΕΝΙΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥΣ https://www.youtube.com/watch?v=Tu1F-aIzc30 ) αφού τα βούτηξαν όλα στην συνέχεια ζήτησαν από τους λαούς να πληρώσουν την τεχνητή κρίση και τα χρέη που οι ίδιοι ελάχιστοι αρχιληστές προκάλεσαν και μέσα από την κρατική φορολογία να ληστέψουν τους λαούς για άλλη μια φορά https://www.youtube.com/watch?v=cFVL4-jefTM .
Οι αρχιληστές σιωνιστές ελάχιστοι άπληστοι ισχυροί του πλούτου της αντίχριστης ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ παγκοσμιοποίησης https://youtu.be/IEfZNkzgI-k ευημερούν διεθνώς λοιπόν. Εμείς γιατί τους επικροτούμε δίνοντάς τους την ψήφο μας»;
Ο ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://youtu.be/IEfZNkzgI-k , ΒΙΝΤΕΟ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΕΘΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΟΤΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΩ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΑΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΩΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ... ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΛΑΙΚΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 'ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ" ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ...
ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ", ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΦΟΝΟ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΩ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ... ΚΑΙ ΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΥΠΑΚΟΥΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ!!!...
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ) ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ (ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972 ), ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a
Οι αρχιληστές σιωνιστές ελάχιστοι άπληστοι ισχυροί του πλούτου της αντίχριστης ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ παγκοσμιοποίησης https://youtu.be/IEfZNkzgI-k ευημερούν διεθνώς λοιπόν. Εμείς γιατί τους επικροτούμε δίνοντάς τους την ψήφο μας»;
Ο ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://youtu.be/IEfZNkzgI-k , ΒΙΝΤΕΟ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΕΘΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΟΤΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΩ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΑΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΩΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ... ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΛΑΙΚΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 'ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ" ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ...
ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ", ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΦΟΝΟ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΩ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ... ΚΑΙ ΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΥΠΑΚΟΥΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ!!!...
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ (ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ) ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ (ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972 ), ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a
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