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ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Το βιβλίο του ψευδοπροφήτη Γεωργίου Δ. Βαλαβάνη για τον «Μαρμαρωμένο Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη που δήθεν θα αναστηθεί για να μας δώσει την Πόλη», http://www.marmaromenosautokratoras.gr/ δεν περιέχει «βιβλιογραφία», ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ… ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΣ… Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΑΛΛΑ ΘΡΥΛΟΣ...
ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ (ΚΟΜΜΑΤΙΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΤΙ: "ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ" ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΕΙΚΗ "ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ" ΣΑΝ ΤΟ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ) ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ...
ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ Παΐσιος από τό ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟ ἰδιόχειρο φυλλάδιό του: «Σημεῖα τῶν καιρῶν https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 » (που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εστω και αν προσπαθούν με ψεύδη μερικοί σατανιστές ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΨΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΔΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ!!!) ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ http://freevolition.gr/666.htm
ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ "ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ https://youtu.be/JP6KImJqGmU " ΚΑΙ "ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ"... ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΨΕΥΔΟΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟ "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ", "ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΡΟΠΑΡΙΟ! https://armagedon2020.blogspot.com/2021/09/blog-post_24.html " Ή ΒΑΤΑΤΖΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ…"
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ:
http://www.pentapostagma.gr/2013/08/gerontas-paisios-gia-to-haragma-666.html , http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=21407 , http://el.wikipedia.org/wiki/Γέρων_Παΐσιος .
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ "ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΙΠΑΝ Ή ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ...
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ "ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ" ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΩΣ «ΠΗΓΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ" ΑΛΛΑ Η ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΩΣ ΕΞΗΣ: "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". PG = Migne, Patrologia Graeca...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
http://www.freevolition.gr/666.htm
http://www.freevolition.gr/greece.htm
Το βιβλίο του ψευδοπροφήτη Γεωργίου Δ. Βαλαβάνη για τον «Μαρμαρωμένο Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη που δήθεν θα αναστηθεί για να μας δώσει την Πόλη», http://www.marmaromenosautokratoras.gr/ δεν περιέχει «βιβλιογραφία», ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ… ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΣ… Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΑΛΛΑ ΘΡΥΛΟΣ...
ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ (ΚΟΜΜΑΤΙΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΤΙ: "ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ" ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΕΙΚΗ "ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ" ΣΑΝ ΤΟ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ) ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ...
ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ Παΐσιος από τό ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟ ἰδιόχειρο φυλλάδιό του: «Σημεῖα τῶν καιρῶν https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 » (που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εστω και αν προσπαθούν με ψεύδη μερικοί σατανιστές ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΨΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΔΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ!!!) ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ http://freevolition.gr/666.htm
ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ "ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ https://youtu.be/JP6KImJqGmU " ΚΑΙ "ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ"... ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΨΕΥΔΟΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟ "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ", "ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΡΟΠΑΡΙΟ! https://armagedon2020.blogspot.com/2021/09/blog-post_24.html " Ή ΒΑΤΑΤΖΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ…"
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ:
http://www.pentapostagma.gr/2013/08/gerontas-paisios-gia-to-haragma-666.html , http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=21407 , http://el.wikipedia.org/wiki/Γέρων_Παΐσιος .
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ "ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΙΠΑΝ Ή ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ...
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ "ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ" ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΩΣ «ΠΗΓΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ" ΑΛΛΑ Η ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΩΣ ΕΞΗΣ: "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". PG = Migne, Patrologia Graeca...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
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