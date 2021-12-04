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ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ;
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23 views • December 04, 2021
ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ; https://ugetube.com/watch/zA4atdQBXw3KUBA , https://rumble.com/vq7c35-44012273.html .
(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ "ΑΛΑΘΗΤΟΥ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ, ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ).
ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... http://www.freevolition.gr , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Mitsotakis GENOCIDAL DICTATOR OF GREECE MANDATE COVID VACCINES OF DEATH. Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f734189d-4421-4df7-b719-030bae532312 , https://ugetube.com/watch/zWFcIm1Lrr6lXsk , https://rumble.com/vq52ek-mitsotakis-dictator-of-greece-mandate-covid-vaccines-of-death.html .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 . https://nurembergtrials.net , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ "ΑΛΑΘΗΤΟΥ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ, ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ).
ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... http://www.freevolition.gr , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Mitsotakis GENOCIDAL DICTATOR OF GREECE MANDATE COVID VACCINES OF DEATH. Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f734189d-4421-4df7-b719-030bae532312 , https://ugetube.com/watch/zWFcIm1Lrr6lXsk , https://rumble.com/vq52ek-mitsotakis-dictator-of-greece-mandate-covid-vaccines-of-death.html .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 . https://nurembergtrials.net , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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