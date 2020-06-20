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𝗗𝗿. 𝗙𝗮𝘂𝗰𝗶 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘁𝘀 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗠𝗮𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 𝗧𝗼 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗗𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀
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𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵: C-SPAN
𝘈𝘭𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳(𝘴).
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𝗔𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗼𝗸 𝗔𝘁 𝗛𝗼𝘄 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗗𝗖 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗔 𝗗𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗡𝗲𝘄 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 𝗜𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗹:
https://www.brighteon.com/5a993c91-9175-4bfe-81ad-e7236f6f398b
𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘀𝗲𝘆 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗭𝘂𝗰𝗸𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽:
https://www.brighteon.com/db91c522-a50c-4a29-abef-d4ca58fd9eb8
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‘𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲’ 𝗶𝘀 𝗝𝗨𝗡𝗞 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲: 𝗗𝗿. 𝗡𝗲𝘂𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿, 𝗠.𝗗. 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗖𝗗𝗖’𝘀 𝗔𝗖𝗜𝗣:
https://www.brighteon.com/09fa4c03-a44c-4c6e-a038-b1eac66a29fa
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https://www.brighteon.com/112e041e-b93f-44e2-ae99-e4c12b6b08d3
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https://www.brighteon.com/e6de6fc2-cf17-47c0-8af5-d94bfd282196
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https://www.brighteon.com/47a22d0c-b57d-4f34-a203-6f6cce247824
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗹𝘂 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱 𝗼𝗳 𝟭𝟵𝟳𝟲:
https://www.brighteon.com/81c27076-ee23-4451-9816-aabcf6fe2208
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NOTE: 𝘛𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵, 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘦𝘳(𝘴)/𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳(𝘴) 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘺 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘮𝘺 𝘰𝘸𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘧𝘴/𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴; 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮 𝘵𝘰 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦 𝘰𝘳 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰.
𝘔𝘺 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢𝘳𝘺 𝘨𝘰𝘢𝘭 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘢𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘰𝘸𝘯, 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦𝘭𝘺 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘥, 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴.
𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, and 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
𝘈𝘭𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳(𝘴).
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𝗔𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗼𝗸 𝗔𝘁 𝗛𝗼𝘄 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗗𝗖 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗔 𝗗𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗡𝗲𝘄 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 𝗜𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗹:
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𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘀𝗲𝘆 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗭𝘂𝗰𝗸𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽:
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𝗖𝗗𝗖 𝗪𝗵𝗶𝘀𝘁𝗹𝗲𝗯𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿'𝘀 𝗦𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻:
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𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘀𝗲𝘆: 𝗖𝗗𝗖 𝗪𝗵𝗶𝘀𝘁𝗹𝗲𝗯𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻:
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𝗖𝗗𝗖 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘁 𝗧𝗿𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
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NOTE: 𝘛𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵, 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘦𝘳(𝘴)/𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳(𝘴) 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘺 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘮𝘺 𝘰𝘸𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘧𝘴/𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴; 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮 𝘵𝘰 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦 𝘰𝘳 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰.
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𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, and 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
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