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TUCKER CARLSON - CHINA AND CONFLICTS OF INTERESTS!
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150 views • January 15, 2022
REMEMBER THIS?
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
THE MEDICAL MURDER OF BILL COUMES - https://www.brighteon.com/3406927d-78b1-4164-9e5a-646771959907
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
THE MEDICAL MURDER OF BILL COUMES - https://www.brighteon.com/3406927d-78b1-4164-9e5a-646771959907
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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