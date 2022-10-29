¡ Somos responsables por la NO desaparición de esta plandemia !

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30-10-22 María Eva Díaz entrevista a Santiago Caviglia, consultor especialista en estrategias y conductas humanas abocado al activismo profesional anti agendas supra nacionales de control, destrucción, explotación global y exterminio.

Si actuamos de manera realmente genuina, unida, audaz y estratégica, esta lucha anti plandemia la ganamos rápidamente.

En términos generales, nosotros, los activistas profesionales anti plandemia, no queremos escuchar, comprender y aceptar que debemos cambiar, entrenarnos y reconocer errores para así luego poder rectificarlos.

Santiago Caviglia anuncia un próximo video en donde en el mismo usa de ejemplo la entrevista del 20-10-2022 realizada por el periodista de investigación "independiente" Pedro Moreno sobre el agua de mar para uso terapéutico con el fin de desenmascarar conflictos de intereses, mentiras, manipulaciones, etc.



Aplicando herramientas de ingeniería social y haciendo un agudo análisis de la dinámica de dicha entrevista, se pondrán al descubierto muchas cuestiones…





Ver videos relacionados:

¿ Qué estás haciendo Pedro Moreno …. y compañía ? Lo que hasta ahora nadie se atrevió decir.

https://www.brighteon.com/50de6558-d3f0-46d6-982f-462ed224350a

Plandemia: ¿Tenemos chance de Salid de esta pesadilla?

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=796540841564763

Plandemia: Y ahora, ¿qué hacemos? Llegando al fondo de la verdad.

https://www.brighteon.com/0180c348-f992-48d2-804f-178a06086575





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