¿Qué estás haciendo Pedro Moreno…. y compañía? Lo que hasta ahora nadie se atrevió decir.

Material recomendado para ser analizado y estudiado, no es apto para entretenimiento:

Esta plandemia es una guerra encubierta y la estamos perdiendo. Referentes sociales y líderes anti agendas globales de control, explotación y exterminio; ¿realmente qué están haciendo al respecto?

Aplicando un agudo análisis y técnicas de ingeniería social, el consultor activista profesional anti agendas globales Santiago Caviglia utiliza a modo de ejemplo la entrevista del 20-10-2022 realizada por el periodista de investigación “independiente” Pedro Moreno -considerado ser un gran referente social anti plandemia (anti misteriosos inóculos transgénicos experimentales anti COVID y pro terapias alternativas anti COVID) - sobre el agua de mar para uso terapéutico con el fin de desenmascarar conflictos de intereses, encubrimientos, distracciones, mentiras, manipulaciones y muchs otras cuestiones….

De manera rápida, dinámica y profunda, además:

. Se destacan nuestras principales y más básicas maneras de interactuar en nuestra cotidiana vida, poniendo en relieve nuestras acciones, reacciones, conflictos y limitaciones personales y demás aspectos los cuales hacen a nuestras conductas humanas.

. Utilizando técnicas estratégicas de consultoría y teniendo en cuenta estos aspectos de conductas humanas, Santiago Caviglia relaciona nuestro fracaso en esta lucha anti agendas supra nacionales de explotación global y el lamentable rol que en términos generales han realizado nuestros referentes sociales y líderes activistas profesionales anti plandemia.

. Se proponen concretas acciones a modo de ponerle una solución definitiva a esta catástrofe y a tantas otras pesadillas: ¿qué está pasando, por qué está ocurriendo, qué hacer al respecto y comó lograrlo?





Ver entrevista completa sobre el agua de mar para uso terapéutico realizada el 20-10-22 por Pedro Moreno

https://www.instagram.com/tv/Cj8Su5JsgMn/





Ver entrevista realizada el 10-10-22 realizada por Santiago Caviglia -consultor activista anti plandemia especialista en estrategias y conductas humanas- al doctor Guery Cordero de Bolivia/Venezuela:

Plandemia: Y ahora, ¿qué hacemos? Llegando al fondo de la verdad.

https://www.brighteon.com/0180c348-f992-48d2-804f-178a06086575





Ver videos relacionados:

¡Somos responsables por la NO desaparición de esta plandemia!

https://www.brighteon.com/74eb51ca-ee72-40be-bffd-db1736495506

Planemia: ¿Tenemos chance de salir de esta pesadilla?

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=796540841564763





A titulo de propuesta

Guía práctica anti plandemia:

https://drive.google.com/file/d/1MT60UJXxHUCdo1z5EGJDO6RZ96VKm01n/view





No existe mayor diferencia entre los que creen y defienden el sistema convencional alineado a estas agendas globalistas y aquellos que dicen oponerse a las mismas:

Los médicos, abogados y medios masivos de comunicación pertenecientes al sistema convencional, no se atreven confrontar las mentiras, abusos y corrupción de su propio sistema globalista (Nuevo Orden Mundial).

De igual manera, en términos generales, quienes dicen luchar contra esta plandemia, tampoco se atreven ver ni confrontar contra las mentiras, traiciones y oportunismo que cometen nuestros líderes y referentes sociales anti agendas supra nacionales de control, destruccion y explotación global.





Esta plandemia es una guerra encubierta y la estamos perdiendo.



Es hora de que seamos valientes y políticamente incorrectos afrontando y destapando las agrias verdades.







