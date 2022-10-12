Plandemia: Y ahora, ¿qué hacemos? Llegando al fondo de la verdad.

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Rompiendo estructuras, cambiando antiguos paradigmas, desafiando lo
desconocido, atreviéndonos ir más allá de lo acostumbrado y afrontando “temas
que incomodan”:
¿Qué ocurre detrás del relato oficial globalizado de la pandemia y del activismo de profesionales anti plandemia?
Y AHORA, ¿QUE HACEMOS?
Teniendo en cuenta todos los puntos de vistas posibles, inédito mano a mano sin caretas y sin preámbulos, a calzón quitado:
• Completo análisis de situación donde además se brindan concretas propuestas de acción y solución.
• Amplias, profundas e incisivas preguntas, respuestas y acotaciones realizadas entre Santiago Caviglia (Argentina) -consultor activista, especialista en estrategias y conductas humanas- y el Dr. Guery Cordero Carrafa (Bolivia/Venezuela) -médico cirujano, pediatra, holístico e integrativo, especialista en la terapia anti síndrome COVID de la solución de dióxido de cloro (CDS y MMS)-.
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¡Somos responsables por la NO desaparición de esta plandemia!
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¿ Qué estás haciendo Pedro Moreno …. y compañía ? Lo que hasta ahora nadie se atrevió decir.
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Plandemia: ¿Tenemos chance de Salid de esta pesadilla
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=796540841564763
DIOXIDO DE CLORO (CDS) PARA USO TERAPEUTICO ANTI SINDROME COVID
VS.
PSEUDO VACUNAS TRANSGENICAS DE EXPERIMENTACION MORTAL “ANTI COVID”:
- Libro en PDF y Video Documental: “El Antídoto Universal. La Ciencia y la Historia del Dióxido de Cloro.”
- Algunas patentes aprobadas en EEUU respecto a la efectividad de la solución de dióxido de cloro para uso terapéutico en humanos
- Estudios, banco de datos mundiales y registros oficiales de graves efectos adversos y muertes relacionadas con los inóculos de experimentación “anti COVID”
- Tratados y Acuerdos Internacionales respecto a los deberes y obligaciones del médico y el derecho del paciente a elegir la terapia alternativa experimental que considere ser la más conveniente según su criterio o deseo:
. Código de Núremberg ,
. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO,
. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
. Declaración de Helsinki
https://drive.google.com/file/d/1u1GaW1wPTNdUveFcBLzaQjF0LDYXqEo8/view
A titulo de propuesta
Guía práctica anti plandemia:
https://drive.google.com/file/d/1mRbBLXIXEQN4FMeiknRfE-89WJ4qC9oS/view
Esta plandemia es una guerra encubierta y la estamos perdiendo.
Es hora de que seamos valientes y politicamente incorrectos destapando las agrias verdades.
POR FAVOR DIFUNDIR