Fiscal imbécil - Caso Neuquén: Elevación a juico por envenenamiento con "vacunas anti COVID"

El 14 de abril la periodista María Eva Díaz entrevista al consultor activista anti plandemia Santiago Caviglia. Se presenta el alegato de la imbécil de la fiscal Valeria Panozzo la cual aduce que no existe delito por envenenamiento dado que estas “vacunas anti COVID” no son obligatorias. Sin embargo, el juez eleva a juicio la denuncia ante el fuero Federal bajo los cargos de envenenamiento e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Al respecto, Santiago Caviglia realiza un análisis de situación y un par de acotaciones.El desarrollo del juicio va a ser duro, sin embargo se brinda una síntesis de como poder prepararse para semejante desafio.Ver videos relacionados:Fiscal Imbecil afirma q no hay delito x envenenamiento dado q estas "vacunas" no son obligatoriasMESA REDONDA Presentación y Avances - Plandemia a más de un año: Análisis de situación y propuestas de solución a esta caótica problemática.(ver Partes 1 al 9 debajo de la descripción del video Presentación y Avances)