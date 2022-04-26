© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MESA REDONDA - Plandemia a más de un año: Análisis de situación y propuestas de solución a esta caótica problemática. Presentación y Avances
Follow
0
Share
Report
202 views • April 26, 2022
PRESENTACION:
Plandemia, poderes supra nacionales y sus agendas de explotación y exterminio en la lupa.
A más de un año del comienzo de esta pandemia, Gastón Cornu Labat (USA, Argentina, España, activista, médico cirujano e integrativo), Cristina Brito (Argentina, Alemania, productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación, idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas, incluyendo la Solución del MMS, y testimonio de vida con la Solución de Dióxido de Cloro -CDS-), Raúl Belmont (Argentina, periodista, investigador y director de Canal 7 Salta) y Santiago Caviglia -consultor estratégico y especialista en conductas humanas-; al respecto, realizan un agudo análisis de situación tanto de lo que ha ocurrido como de lo que está ocurriendo y seguramente nos va a ocurrir.
Abordan la temática haciéndolo de manera amplia, profunda, seria y sincera; teniendo en cuenta todos los aspectos: geopolítica, jurisprudencia, medicina, historia, religión, filosofía, sociología y psicología.
Además, proponen soluciones, implementando estrategias que implican trabajar en equipo, haciéndolo de manera pro activa, sinérgica e integrativa, aplicando incluso planes de prevención, previsión y contingencias e implementando medidas correctivas cuando así sea necesario realizar.
VIDEO LINKS PARTE 1 AL 9:
Parte 1
https://drive.google.com/file/d/1uAan3CRgNysu8y-LIKNIaOMa_WNVpktP/view?usp=sharing
Parte 2
https://drive.google.com/file/d/1OxQ0GSKb9dSBWgvbBvznbXp4wM_PnJq3/view?usp=sharing
Parte 3
https://drive.google.com/file/d/19IiPhtnEjAAxzl2d35iymjE0J2aCvOVS/view?usp=sharing
Parte 4
https://drive.google.com/file/d/1G7sUHtUnJeK7N-5W7cWQIii-4aBu9e4b/view?usp=sharing
Parte 5
https://drive.google.com/file/d/1KV4TcOAd_Rp21XeLZjTBE7-TI5IGBlnb/view?usp=sharing
Parte 6
https://drive.google.com/file/d/1fVZBZwdG9XAF6UNQR-pbDUnhoOKPf8RW/view?usp=sharing
Parte 7
https://drive.google.com/file/d/1yhLHuIDSK0XIJbi4yCaHbUmRdO-U2Q4g/view?usp=sharing
Parte 8
https://drive.google.com/file/d/1zqiTaY2peKOma6a5FJsYxb7FYyEUyh5j/view?usp=sharing
Parte 9
https://drive.google.com/file/d/16opV3nUPhfc_JT6mWzM5MQbb4HNgTRc0/view?usp=sharing
DESCRIPCION DE VIDEOS:
https://drive.google.com/file/d/1pZNncg2x2jM5FCuHgbILPvgG5ejq3lPn/view
Plandemia, poderes supra nacionales y sus agendas de explotación y exterminio en la lupa.
A más de un año del comienzo de esta pandemia, Gastón Cornu Labat (USA, Argentina, España, activista, médico cirujano e integrativo), Cristina Brito (Argentina, Alemania, productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación, idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas, incluyendo la Solución del MMS, y testimonio de vida con la Solución de Dióxido de Cloro -CDS-), Raúl Belmont (Argentina, periodista, investigador y director de Canal 7 Salta) y Santiago Caviglia -consultor estratégico y especialista en conductas humanas-; al respecto, realizan un agudo análisis de situación tanto de lo que ha ocurrido como de lo que está ocurriendo y seguramente nos va a ocurrir.
Abordan la temática haciéndolo de manera amplia, profunda, seria y sincera; teniendo en cuenta todos los aspectos: geopolítica, jurisprudencia, medicina, historia, religión, filosofía, sociología y psicología.
Además, proponen soluciones, implementando estrategias que implican trabajar en equipo, haciéndolo de manera pro activa, sinérgica e integrativa, aplicando incluso planes de prevención, previsión y contingencias e implementando medidas correctivas cuando así sea necesario realizar.
VIDEO LINKS PARTE 1 AL 9:
Parte 1
https://drive.google.com/file/d/1uAan3CRgNysu8y-LIKNIaOMa_WNVpktP/view?usp=sharing
Parte 2
https://drive.google.com/file/d/1OxQ0GSKb9dSBWgvbBvznbXp4wM_PnJq3/view?usp=sharing
Parte 3
https://drive.google.com/file/d/19IiPhtnEjAAxzl2d35iymjE0J2aCvOVS/view?usp=sharing
Parte 4
https://drive.google.com/file/d/1G7sUHtUnJeK7N-5W7cWQIii-4aBu9e4b/view?usp=sharing
Parte 5
https://drive.google.com/file/d/1KV4TcOAd_Rp21XeLZjTBE7-TI5IGBlnb/view?usp=sharing
Parte 6
https://drive.google.com/file/d/1fVZBZwdG9XAF6UNQR-pbDUnhoOKPf8RW/view?usp=sharing
Parte 7
https://drive.google.com/file/d/1yhLHuIDSK0XIJbi4yCaHbUmRdO-U2Q4g/view?usp=sharing
Parte 8
https://drive.google.com/file/d/1zqiTaY2peKOma6a5FJsYxb7FYyEUyh5j/view?usp=sharing
Parte 9
https://drive.google.com/file/d/16opV3nUPhfc_JT6mWzM5MQbb4HNgTRc0/view?usp=sharing
DESCRIPCION DE VIDEOS:
https://drive.google.com/file/d/1pZNncg2x2jM5FCuHgbILPvgG5ejq3lPn/view
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.