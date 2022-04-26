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MESA REDONDA - Plandemia a más de un año: Análisis de situación y propuestas de solución a esta caótica problemática. Presentación y Avances
No les tenemos miedo
No les tenemos miedo
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202 views • April 26, 2022
PRESENTACION:

Plandemia, poderes supra nacionales y sus agendas de explotación y exterminio en la lupa.

A más de un año del comienzo de esta pandemia, Gastón Cornu Labat (USA, Argentina, España, activista, médico cirujano e integrativo), Cristina Brito (Argentina, Alemania, productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación, idónea con más de 22 años de experiencia con terapias médicas complementarias e integrativas, incluyendo la Solución del MMS, y testimonio de vida con la Solución de Dióxido de Cloro -CDS-), Raúl Belmont (Argentina, periodista, investigador y director de Canal 7 Salta) y Santiago Caviglia -consultor estratégico y especialista en conductas humanas-; al respecto, realizan un agudo análisis de situación tanto de lo que ha ocurrido como de lo que está ocurriendo y seguramente nos va a ocurrir.
Abordan la temática haciéndolo de manera amplia, profunda, seria y sincera; teniendo en cuenta todos los aspectos: geopolítica, jurisprudencia, medicina, historia, religión, filosofía, sociología y psicología.
Además, proponen soluciones, implementando estrategias que implican trabajar en equipo, haciéndolo de manera pro activa, sinérgica e integrativa, aplicando incluso planes de prevención, previsión y contingencias e implementando medidas correctivas cuando así sea necesario realizar.


VIDEO LINKS PARTE 1 AL 9:

Parte 1
https://drive.google.com/file/d/1uAan3CRgNysu8y-LIKNIaOMa_WNVpktP/view?usp=sharing

Parte 2
https://drive.google.com/file/d/1OxQ0GSKb9dSBWgvbBvznbXp4wM_PnJq3/view?usp=sharing

Parte 3
https://drive.google.com/file/d/19IiPhtnEjAAxzl2d35iymjE0J2aCvOVS/view?usp=sharing

Parte 4
https://drive.google.com/file/d/1G7sUHtUnJeK7N-5W7cWQIii-4aBu9e4b/view?usp=sharing

Parte 5
https://drive.google.com/file/d/1KV4TcOAd_Rp21XeLZjTBE7-TI5IGBlnb/view?usp=sharing

Parte 6
https://drive.google.com/file/d/1fVZBZwdG9XAF6UNQR-pbDUnhoOKPf8RW/view?usp=sharing

Parte 7
https://drive.google.com/file/d/1yhLHuIDSK0XIJbi4yCaHbUmRdO-U2Q4g/view?usp=sharing

Parte 8
https://drive.google.com/file/d/1zqiTaY2peKOma6a5FJsYxb7FYyEUyh5j/view?usp=sharing

Parte 9
https://drive.google.com/file/d/16opV3nUPhfc_JT6mWzM5MQbb4HNgTRc0/view?usp=sharing


DESCRIPCION DE VIDEOS:
https://drive.google.com/file/d/1pZNncg2x2jM5FCuHgbILPvgG5ejq3lPn/view
Keywords
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