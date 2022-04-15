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Fiscal Imbecil afirma q no hay delito x envenenamiento dado q estas "vacunas" no son obligatorias
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55 views • April 15, 2022
Gravísimo conflicto de interés comprendido entre los mega magnates que controlan y explotan de manera supra nacional a los países del mundo y a sus gobernantes, los cuales, además, son dueños de la industria (sistema medico) y los laboratorios farmacéuticos que fabrican estos inóculos transgénicos experimentales “anti COVID”, los cuales también financian más del 80 % de la Organización Mundial de la Salud y, por ende, también la controlan.
Se presenta parte de los alegatos de la fiscal Valeria Panozzo realizados en la audiencia pública celebrada el 5 de abril del 2022 en la provincia de Neuquén, Argentina.
La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.
Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).
Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.
Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)
Fiscal: Valeria Panozzo
Juez: Lucas Yancarelli
Según la fiscal, en esta pandemia y en la Argentina, está todo bien, no hay irregularidades, ni incumplimientos, ni abuso de poder, ni violación a los derechos humanos, ni víctimas, ni damnificados; los que denuncian son tan solo delirantes conspiranoicos que se basas en noticias falsas.
Análisis de situación y acotaciones al respecto post-audiencia realizadas por el Consultor activista Santiago Caviglia, especialista en estrategias y conductas humanas.
Se presenta parte de los alegatos de la fiscal Valeria Panozzo realizados en la audiencia pública celebrada el 5 de abril del 2022 en la provincia de Neuquén, Argentina.
La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.
Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).
Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.
Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)
Fiscal: Valeria Panozzo
Juez: Lucas Yancarelli
Según la fiscal, en esta pandemia y en la Argentina, está todo bien, no hay irregularidades, ni incumplimientos, ni abuso de poder, ni violación a los derechos humanos, ni víctimas, ni damnificados; los que denuncian son tan solo delirantes conspiranoicos que se basas en noticias falsas.
Análisis de situación y acotaciones al respecto post-audiencia realizadas por el Consultor activista Santiago Caviglia, especialista en estrategias y conductas humanas.
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