Fiscal Imbecil afirma q no hay delito x envenenamiento dado q estas "vacunas" no son obligatorias

Gravísimo conflicto de interés comprendido entre los mega magnates que controlan y explotan de manera supra nacional a los países del mundo y a sus gobernantes, los cuales, además, son dueños de la industria (sistema medico) y los laboratorios farmacéuticos que fabrican estos inóculos transgénicos experimentales “anti COVID”, los cuales también financian más del 80 % de la Organización Mundial de la Salud y, por ende, también la controlan.



Se presenta parte de los alegatos de la fiscal Valeria Panozzo realizados en la audiencia pública celebrada el 5 de abril del 2022 en la provincia de Neuquén, Argentina.

La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.

En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.

Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).

Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.

Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)

Fiscal: Valeria Panozzo

Juez: Lucas Yancarelli

Según la fiscal, en esta pandemia y en la Argentina, está todo bien, no hay irregularidades, ni incumplimientos, ni abuso de poder, ni violación a los derechos humanos, ni víctimas, ni damnificados; los que denuncian son tan solo delirantes conspiranoicos que se basas en noticias falsas.



Análisis de situación y acotaciones al respecto post-audiencia realizadas por el Consultor activista Santiago Caviglia, especialista en estrategias y conductas humanas.