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Depopulation | Dystopian Sci-Fi Short Film
The Prisoner
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154 views • January 08, 2021
Depopulation was all part of the agenda to their new world. Populations needed to be controlled.

Depopulation is the Twelfth part in the Sci-Fi Dystopian Short Film series, you can watch the other parts here:
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 1 :
https://www.brighteon.com/adc635d3-a329-4440-bd07-50bce41984d5
Mandatory Vaccine | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 2:
https://www.brighteon.com/e1100642-8455-43ce-ba91-02454e6785f0
Police State | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 3:
https://www.brighteon.com/86607029-becb-4955-a556-8458f09e8d50
Track and Trace | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 4:
https://www.brighteon.com/8672576f-10be-4e50-9c8d-3eb085dcd2d3
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 5:
https://www.brighteon.com/9f2760a4-5db5-4095-aa1f-9671b4c3c172
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 6:
https://www.brighteon.com/4df52087-59b7-4070-a233-eeada09bba6c
Mental Health | Dystopian Sci-Fi Short Film Episode 7:
https://www.brighteon.com/b235dc82-079c-42a5-bd52-a9f11735ce10
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film | Episode 8:
https://www.brighteon.com/dashboard/videos/4031ab49-af26-4bce-b55d-dc5739078d51
Distorted Consciousness | Dystopian Sci-Fi Short Film | Episode 9:
https://www.brighteon.com/ba16eaa5-a93d-4df2-8bc0-f547294943ab
Dark Winter | Dystopian Sci-Fi Short Film | Episode 10:
https://www.brighteon.com/f9db3d5b-165f-4775-8296-d906547f6d74
Safe Guarding | Dystopian Sci-Fi Short Film | Episode 11:
https://www.brighteon.com/43aa13d1-a2b0-475e-8713-83cadfafdf96

Written | Director | Camera | Editor | Music
Zachary Denman
http://www.zacharydenman.co.uk

Kain - Actor
George Bloomfield

Mirrored from https://www.youtube.com/watch?v=iEfs-Z2ljAo
Zachary Denman
Keywords
depopulationepisode 12dystopian sci-fi short film
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