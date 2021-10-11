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CDL109a - Comment survivre en dictature ? (TENIR V) - Jean-Jacques Crevecoeur
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74 views • October 11, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 11 octobre 2021
Extrait I comme Icare, l'expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Et le film complet : https://www.brighteon.com/27e52edc-a5b7-46d2-a96e-22e69a831053
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cinquième vidéo de la nouvelle mouture des conversations du lundi dans le but de tenir et de ne rien céder. Aujourd'hui, comment survivre à la dictature qui cherche à s'installer ?
Avec cette conversation d'aujourd'hui, j'inaugure pour vous une nouvelle série pour vous aider à tenir le mieux possible (ou le moins mal possible) dans cette ambiance oppressante qui se refermer sur nous de plus en plus. Cette série a pour thème : « Comment survivre à la dictature ».
Car, qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà en dictature. Seules les apparences peuvent encore nous entretenir dans l'illusion d'un état de droit où plus personne n'est là pour protéger et défendre nos droits et nos libertés. Dans cette première conversation de cette série, je vous invite à faire plus ample connaissance avec la démarche alchimique qui me semble être une des plus adaptées pour tenir et faire chuter ce monde fait de mensonges, de trahisons et de corruptions.
Pour illustrer mes propos, je vous propose un court extrait du film qu'Henri Verneuil a réalisé en 1979 : I comme Icare, avec Yves Montand comme acteur principal dans le rôle d'un procureur enquêtant sur l'assassinat du président de la république de son pays. Je vous propose également un extrait d'une vingtaine de minutes qui est, à mon avis, la meilleure illustration cinématographique des expériences de Stanley Milgram… Vous pouvez accéder à cet extrait en cliquant sur ce lien (ou en cliquant sur CDL109b - La soumission à l'autorité (extrait de « I comme Icare ») dans la colonne de gauche de cette page.
Pour visionner le film « I comme Icare » en entier, cliquez sur ce lien : https://vimeo.com/166098733
Quelques références pratiques :
— pour prendre connaissance avec le cours spécialisé consacré à l'alchimie psychologique et spirituelle, cliquez sur : https://formations.emergences.net/ppp-alchimie-inscrire
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Extrait I comme Icare, l'expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Et le film complet : https://www.brighteon.com/27e52edc-a5b7-46d2-a96e-22e69a831053
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cinquième vidéo de la nouvelle mouture des conversations du lundi dans le but de tenir et de ne rien céder. Aujourd'hui, comment survivre à la dictature qui cherche à s'installer ?
Avec cette conversation d'aujourd'hui, j'inaugure pour vous une nouvelle série pour vous aider à tenir le mieux possible (ou le moins mal possible) dans cette ambiance oppressante qui se refermer sur nous de plus en plus. Cette série a pour thème : « Comment survivre à la dictature ».
Car, qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà en dictature. Seules les apparences peuvent encore nous entretenir dans l'illusion d'un état de droit où plus personne n'est là pour protéger et défendre nos droits et nos libertés. Dans cette première conversation de cette série, je vous invite à faire plus ample connaissance avec la démarche alchimique qui me semble être une des plus adaptées pour tenir et faire chuter ce monde fait de mensonges, de trahisons et de corruptions.
Pour illustrer mes propos, je vous propose un court extrait du film qu'Henri Verneuil a réalisé en 1979 : I comme Icare, avec Yves Montand comme acteur principal dans le rôle d'un procureur enquêtant sur l'assassinat du président de la république de son pays. Je vous propose également un extrait d'une vingtaine de minutes qui est, à mon avis, la meilleure illustration cinématographique des expériences de Stanley Milgram… Vous pouvez accéder à cet extrait en cliquant sur ce lien (ou en cliquant sur CDL109b - La soumission à l'autorité (extrait de « I comme Icare ») dans la colonne de gauche de cette page.
Pour visionner le film « I comme Icare » en entier, cliquez sur ce lien : https://vimeo.com/166098733
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