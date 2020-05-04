Expérience de Stanley Milgram - Soumission à l'autorité (extrait "I comme Icare")

Procureur Henri Volney : Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire ?Professeur David Naggara : La mémoire de M. Rivoli ne présente ici, aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despaul. Sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despaul, c'est le cadre de cette université, le Pr. Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont le symbole de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à soumettre à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là....Volney : Mais enfin, il ne va tout de même pas aller jusqu'à 450 volts ?Naggara : Je ne sais pas. Voyez-vous il est évident qu'à un certain moment M. Despaul va devoir affronter un problème : d'un côté sa soumissions à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée, de l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despaul va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions....Volney : Mais enfin, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas ?Naggara : S'il s'arrête il reconnait implicitement qu'il a eu tord d'aller jusque là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent !...Naggara : Dès que la cohérence du système hiérarchique disparait, dès qu'il y a désaccord au niveau de l'autorité, le sujet en profite pour arrêter d'obéir....Procureur Volney : Dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre venant d'une autorité supérieure. Mais, dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5, 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins un million de complices, de tueurs, d'exécuteurs ! Comment arrive-t-il à se faire obéir ?Professeur Naggara : En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter un million de petits tyrans fonctionnaires, qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche, avec compétence, et sans remords. Car personne ne se rendra compte, qu'il est tel millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotives. Et l'administrateur du camp en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu on n'utilise que les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.Procureur : Ce qu'il y a de plus surprenant chez tous vos sujets, c'est qu'ils agissent, sans haine, sans colère, sans le moindre esprit de vengeance. Sans espoir même d'un salaire confortable. Car enfin, ils n'ont pas envoyé 450 volts pour gagner les 6 dollars de l'expérience.Professeur : L'argent n'a rien à voir là-dedans. Ils obéissent à une autorité lorsqu'ils la respectent et qu'ils l'acceptent. C'est tout.I comme Icare, le film complet :