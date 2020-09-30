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La chute de l'empire vaccinal - version longue - Dr Tal Schaller
luciole
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17 views • September 30, 2020
26 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8iA4xM4zBCU
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ

Le docteur Tal Schaller revient sur la situation sur le vaccin.
Version longue avec des extraits vidéos complémentaires.

La chute de l'empire vaccinal est à présent inéluctable, les français refuseront majoritairement le vaccin.
Les citoyens ont enfin compris qu'on les prenait pour des ... ...

Emission sur Radio Courtoisie :
https://youtu.be/Aj8m_Ry8CXI
Intégrale - source Radio Courtoisie :
Partie 1 : https://www.brighteon.com/9e3bcd8e-98b3-4ecc-bf8f-5c69ea7a3f9e
Partie 2 : https://www.brighteon.com/821ebd14-cf16-43f8-bbc3-91394aeaf44a

Expérience de Stanley Milgram - Soumission à l'autorité (extrait de "I comme Icare")
https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512

Tous surveillés - 7 milliards de suspects - ARTE
https://www.bitchute.com/channel/qMxRYoo7s7Oq/

La résistance à l'oppression est le dernier des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 2, avec la liberté, la propriété et la sûreté.

Elle est présentée soit dans la tradition de la philosophie des Lumières et de la Révolution française comme une réaction de défense des administrés contre les excès commis par leurs représentants et en général une défense contre la tyrannie, soit selon l'action syndicale et de la lutte des classes comme une réaction de défense des individus contre des groupes qui les oppriment, légalement ou non (de la mafia, etc), soit encore comme la présomption de légitimité de toute action violente de défense d'un individu ou d'un groupe contre un asservissement et une violation des droits fondamentaux.
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