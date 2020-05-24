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GENDERINIS ŠVIETIMAS KANADOJE #Homoseksualizmas #genderizmas
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11 views • May 24, 2020
GENDERINIS ŠVIETIMAS KANADOJE
Info šaltinis:
https://youtu.be/ypBe3NKtPpw
Kanados tėvai ir Bažnyčia prieš genderinį mokymą, Jie kyla į kovą už savo vaikus.
SUSIJĘ VIDEO:
https://www.brighteon.com/4c7dfc2f-03b1-40a6-bff1-40bde6e95439
VIDEO KURIUOS IŠTRYNĖ YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS - DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. GEJU MANIFESTAS: https://www.brighteon.com/4c7dfc2f-03b1-40a6-bff1-40bde6e95439#disqus_thread
3. KAIP ISGYTI NUO CORONOS: https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3
4. ČIPIZACIJA - KĄ DARYTI?:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
5. PEDOFILIJA IR KITI IŠKRYPIMAI VAIKŲ KNYGOSE AMERIKOJE:
https://www.brighteon.com/2e5ad361-5bce-4de8-92f9-464d21732ab4
LABAI SVARBŪS VIDEO BEI ORGANIZACIJOS LIETUVOS GELBĖJIMUI:
1. TOTALI KONTROLĖ:
https://www.youtube.com/watch?v=BV28t...
2. VAKCINACIJA - ŽMONIJOS NAIKINIMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=Xho7E...
3. MASONU SATANISTU TIKSLAI IR TRUMPO KOVA PRIES JUOS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
4. CORONA VIRUSAS - AFERA:
https://www.youtube.com/watch?v=j4d9j...
5. CORONA SUKURUSIU ISSIGGIMELIU DEMASKAVIMAS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
9. 5G INTERNETAS ŽMONIŲ ŽUDYMUI:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTgJ...
6. ŽMONIJOS ČIPAVIMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=E5z5g...
7. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
8. NEMOKAMA ENERGIJA IR KURAS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
9 TESLA NIKOLA MOKSLININKO IŠRADIMAI:
https://www.youtube.com/watch?v=_DVzJ...
10. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
11.VOKIETIJA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=wzACB...
12. AMERIKA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=ki2VQ...
13. UKRAINA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=i3HRe...
14. ES ŽLUGIMAS - PAGAL BIBLIJĄ:
https://www.youtube.com/playlist?list...
15. CHEMTRAILS. CHEMINĖS TRASOS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
16. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
17. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/playlist?list...
18. KORUMPUOTA LIETUVOS TEISESAUGA:
https://www.youtube.com/playlist?list...
19. KONSERVATORIŲ NIEKŠYBĖS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
20. GRYBAUSKAITĖ KGB AUKLĖTINĖ:
https://www.youtube.com/playlist?list...
21. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA:
https://www.youtube.com/playlist?list...
22. IŠEITIS LIETUVAI - LIETUVOS VISUOEMENĖS TARYBA: junkitės visi kas norit kažką pakeisti Lietuvoje/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/groups/20014...
25. VISUOMENINĖ ŽMONIŲ ORGANIZACIJA : SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/18684...
Info šaltinis:
https://youtu.be/ypBe3NKtPpw
Kanados tėvai ir Bažnyčia prieš genderinį mokymą, Jie kyla į kovą už savo vaikus.
SUSIJĘ VIDEO:
https://www.brighteon.com/4c7dfc2f-03b1-40a6-bff1-40bde6e95439
VIDEO KURIUOS IŠTRYNĖ YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS - DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. GEJU MANIFESTAS: https://www.brighteon.com/4c7dfc2f-03b1-40a6-bff1-40bde6e95439#disqus_thread
3. KAIP ISGYTI NUO CORONOS: https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3
4. ČIPIZACIJA - KĄ DARYTI?:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
5. PEDOFILIJA IR KITI IŠKRYPIMAI VAIKŲ KNYGOSE AMERIKOJE:
https://www.brighteon.com/2e5ad361-5bce-4de8-92f9-464d21732ab4
LABAI SVARBŪS VIDEO BEI ORGANIZACIJOS LIETUVOS GELBĖJIMUI:
1. TOTALI KONTROLĖ:
https://www.youtube.com/watch?v=BV28t...
2. VAKCINACIJA - ŽMONIJOS NAIKINIMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=Xho7E...
3. MASONU SATANISTU TIKSLAI IR TRUMPO KOVA PRIES JUOS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
4. CORONA VIRUSAS - AFERA:
https://www.youtube.com/watch?v=j4d9j...
5. CORONA SUKURUSIU ISSIGGIMELIU DEMASKAVIMAS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
9. 5G INTERNETAS ŽMONIŲ ŽUDYMUI:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTgJ...
6. ŽMONIJOS ČIPAVIMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=E5z5g...
7. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
8. NEMOKAMA ENERGIJA IR KURAS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
9 TESLA NIKOLA MOKSLININKO IŠRADIMAI:
https://www.youtube.com/watch?v=_DVzJ...
10. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
11.VOKIETIJA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=wzACB...
12. AMERIKA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=ki2VQ...
13. UKRAINA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=i3HRe...
14. ES ŽLUGIMAS - PAGAL BIBLIJĄ:
https://www.youtube.com/playlist?list...
15. CHEMTRAILS. CHEMINĖS TRASOS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
16. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list...
17. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/playlist?list...
18. KORUMPUOTA LIETUVOS TEISESAUGA:
https://www.youtube.com/playlist?list...
19. KONSERVATORIŲ NIEKŠYBĖS:
https://www.youtube.com/playlist?list...
20. GRYBAUSKAITĖ KGB AUKLĖTINĖ:
https://www.youtube.com/playlist?list...
21. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA:
https://www.youtube.com/playlist?list...
22. IŠEITIS LIETUVAI - LIETUVOS VISUOEMENĖS TARYBA: junkitės visi kas norit kažką pakeisti Lietuvoje/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/groups/20014...
25. VISUOMENINĖ ŽMONIŲ ORGANIZACIJA : SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/18684...
Keywords
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