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ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/06/blog-post_84.html , https://twitter.com/dstefanos/status/1534469085613985793 .
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v168d87-antichrist-rfid-chip-666.html , https://www.brighteon.com/9908b29e-4cf0-44cb-af25-fcd31422857d , https://ugetube.com/watch/wvW7O3LlVQCrzmk . ΠΗΓΕΣ: https://amazonios.net/apelysan-axiomatiko-toy-el-stratoy-giati-den-tiroyse-ta-antisyntagmatika-metra-gia-ton-io , (Το αληθινό ομολογιακό φρόνημα του Βαγγέλη Κιρκιτζώτη και της Ιβάνα Στάρτσεβιτς φαίνεται και από τα γεγονός ότι είπαν ΟΧΙ κατηγορηματικά σε οικονομική βοήθεια μέσα από την εκπομπή του Τζέημς Σώντερς https://youtu.be/qTSWDPkMnSA γιατί πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού και στην Χάρη του για την Σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους) , https://ypergasias.gov.gr/13182-2 , http://www.freevolition.gr ,.http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , http://www.freevolition.gr/666.htm . (ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ).