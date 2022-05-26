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ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;
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251 views • May 26, 2022
ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; https://ugetube.com/watch/wvW7O3LlVQCrzmk , https://rumble.com/v168d87-antichrist-rfid-chip-666.html . ΠΗΓΕΣ: https://amazonios.net/apelysan-axiomatiko-toy-el-stratoy-giati-den-tiroyse-ta-antisyntagmatika-metra-gia-ton-io , (Το αληθινό ομολογιακό φρόνημα του Βαγγέλη Κιρκιτζώτη και της Ιβάνα Στάρτσεβιτς φαίνεται και από τα γεγονός ότι είπαν ΟΧΙ κατηγορηματικά σε οικονομική βοήθεια μέσα από την εκπομπή του Τζέημς Σώντερς https://youtu.be/qTSWDPkMnSA γιατί πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού και στην Χάρη του για την Σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους), https://ypergasias.gov.gr/13182-2 , http://www.freevolition.gr ,.http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , http://www.freevolition.gr/666.htm . (ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ).
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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