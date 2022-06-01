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THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
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250 views • June 01, 2022

THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK , https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ:  https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . (SOUNDS-ΗΧΟΙ: https://youtu.be/sdcjH33tSTs ). 


ΚΥΡΙΕ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ…

«Ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου https://orthodox-voice.blogspot.com/2022/10/blog-post_52.html?showComment=1666723310977#c8154275345120476961 στις 25 Οκτωβρίου 2022 - 2:41 μ.μ. είπε  ...ὁ κ. Ἀντωνιάδης ἔχει ἄπειρα στοιχεῖα (βλ. τήν ἐκ 4311 σελίδων μήνυσίν του τῆς 19-7-2021) καί ἑκατοντάδες μάρτυρες πού ἐβίωσαν οἱ ἴδιοι ἤ συγγενεῖς των τό «πρωτόκολλον τοῦ θανάτου», τά ὁποῖα ἔχει δημοσιεύσει ὅλα!  Ἐπίσης, μέ τίς 25 νεκροτομές πού ἔχει κάνει ἀπεδείχθη ἡ πελωρίων διαστάσεων ἀπάτη τοῦ «φονικοῦ ἰοῦ» καί τῶν ψευδῶν πιστοποιητικῶν θανάτου, τά ὁποῖα ἐστόχευαν στόν μαζικόν «ἐμβολιασμόν», ὡς δῆθεν τόν μόνον τρόπον νά σωθοῦμε!   Ἔτσι, ἔχει ἀνατρέψει πλήρως τό ἀφήγημα τῶν ἀπατεώνων «πολιτικῶν» καί «ἐπισκόπων».  Τούς ἀπέδειξεν ὅτι εἶναι ὅλοι τους ψεῦτες καί δολοφόνοι!  Μόνον ἔτσι θά λάμψῃ ἡ ἀλήθεια!...»

ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,
https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK , ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ (ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΕΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;;;


ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html , https://www.brighteon.com/413af407-4d6d-4883-a2c1-1db95316f4bc , https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW


ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v168d87-antichrist-rfid-chip-666.html , https://www.brighteon.com/9908b29e-4cf0-44cb-af25-fcd31422857d , https://ugetube.com/watch/wvW7O3LlVQCrzmk . 


 ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

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