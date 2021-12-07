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AFRICAN CHILDREN - WORLD ALERT! - 13 CHILDREN DEAD WITHIN THE FIRST 4O MINS OF THE COVID19 JAB - SAFE AND EFFECTIVE????????????
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221 views • December 07, 2021
AFRICAN CHILDREN - 13 CHILDREN DIE WITHIN THE FIRST 4O MINS OF THE COVID19 JAB = BILL GATES SAVING AFRICA BY KILLING THE CHILDREN!
100% EFFICACY IF YOUR COMMITTING MASS GENOCIDE! ON EARTH - THIS IS satans WORK! DONE BY MAN. DO NOT TAKE ANY MORE OF THOSE KILLER KILL SHOTS! THEY CHANGE YOUR DNA AS WELL AS FILLING YOU FULL OF GRAPHENE RAZORS THAT CUT THE MORE A PERSON EXERCISES - TAKE A LOOK AT THE ATHLETES DROPPING DEAD OF HEART AND PULMONARY INFLAMMATION - CLOTS AND THROMBOSIS! - ALL FROM THE MRNA KILL SHOT - THE SIDE EFFECTS ARE BEING PALMED OFF AS A VARIANT BUT THE WORLD KNOWS THEY LIE! THEY MUST PAY FOR THERE CRIMES AGAINST GOD AND HIS HUMANITY! NUREMBERG 2.0 MUST NOW START!
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100% EFFICACY IF YOUR COMMITTING MASS GENOCIDE! ON EARTH - THIS IS satans WORK! DONE BY MAN. DO NOT TAKE ANY MORE OF THOSE KILLER KILL SHOTS! THEY CHANGE YOUR DNA AS WELL AS FILLING YOU FULL OF GRAPHENE RAZORS THAT CUT THE MORE A PERSON EXERCISES - TAKE A LOOK AT THE ATHLETES DROPPING DEAD OF HEART AND PULMONARY INFLAMMATION - CLOTS AND THROMBOSIS! - ALL FROM THE MRNA KILL SHOT - THE SIDE EFFECTS ARE BEING PALMED OFF AS A VARIANT BUT THE WORLD KNOWS THEY LIE! THEY MUST PAY FOR THERE CRIMES AGAINST GOD AND HIS HUMANITY! NUREMBERG 2.0 MUST NOW START!
DR TENPENNY IMPORTANT VAXX INFO - https://www.brighteon.com/e8da7a03-ba37-4b49-92d7-a07f2e536202
CELL TOWER FIBRILATION ATTACKS LINKED TO HEART PALPITATIONS - SHIELDING STRATEGIES - https://www.bitchute.com/video/iOulzDQM20cl/
Amazing polly latest - https://www.brighteon.com/5d129e91-3a6e-4f1e-9a35-684a1c92636d
Warning: Time Is Up For The Devil And Humanity - https://www.brighteon.com/6ff63c5c-f456-485e-a7c5-58bcbcbdc669
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
UK NEWS DONT TAKE THE VACCINE - https://www.bitchute.com/video/kWN3TtlYMiHy/
MRNA VACCINES MAKE THE VAXXED MORE LIKELY TO CATCH COVID - https://www.bitchute.com/video/kZYSSHbmo4Cf/
PLANDEMIC 3 - https://www.brighteon.com/c62a86f3-094c-4d06-84e2-31163f37f638
THE CRACK IN THE DAM JUST ABOUT TO BURST! - https://www.brighteon.com/e2b6f81b-259b-4ef9-adef-9b9f4df85e90
THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
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