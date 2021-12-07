BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

AFRICAN CHILDREN - WORLD ALERT! - 13 CHILDREN DEAD WITHIN THE FIRST 4O MINS OF THE COVID19 JAB - SAFE AND EFFECTIVE????????????
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
683 followers
Follow
2
Share
Report
221 views • December 07, 2021
AFRICAN CHILDREN - 13 CHILDREN DIE WITHIN THE FIRST 4O MINS OF THE COVID19 JAB = BILL GATES SAVING AFRICA BY KILLING THE CHILDREN!
100% EFFICACY IF YOUR COMMITTING MASS GENOCIDE! ON EARTH - THIS IS satans WORK! DONE BY MAN. DO NOT TAKE ANY MORE OF THOSE KILLER KILL SHOTS! THEY CHANGE YOUR DNA AS WELL AS FILLING YOU FULL OF GRAPHENE RAZORS THAT CUT THE MORE A PERSON EXERCISES - TAKE A LOOK AT THE ATHLETES DROPPING DEAD OF HEART AND PULMONARY INFLAMMATION - CLOTS AND THROMBOSIS! - ALL FROM THE MRNA KILL SHOT - THE SIDE EFFECTS ARE BEING PALMED OFF AS A VARIANT BUT THE WORLD KNOWS THEY LIE! THEY MUST PAY FOR THERE CRIMES AGAINST GOD AND HIS HUMANITY! NUREMBERG 2.0 MUST NOW START!
DR TENPENNY IMPORTANT VAXX INFO - https://www.brighteon.com/e8da7a03-ba37-4b49-92d7-a07f2e536202

CELL TOWER FIBRILATION ATTACKS LINKED TO HEART PALPITATIONS - SHIELDING STRATEGIES - https://www.bitchute.com/video/iOulzDQM20cl/

Amazing polly latest - https://www.brighteon.com/5d129e91-3a6e-4f1e-9a35-684a1c92636d

Warning: Time Is Up For The Devil And Humanity - https://www.brighteon.com/6ff63c5c-f456-485e-a7c5-58bcbcbdc669

"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/

UK NEWS DONT TAKE THE VACCINE - https://www.bitchute.com/video/kWN3TtlYMiHy/

MRNA VACCINES MAKE THE VAXXED MORE LIKELY TO CATCH COVID - https://www.bitchute.com/video/kZYSSHbmo4Cf/

PLANDEMIC 3 - https://www.brighteon.com/c62a86f3-094c-4d06-84e2-31163f37f638

THE CRACK IN THE DAM JUST ABOUT TO BURST! - https://www.brighteon.com/e2b6f81b-259b-4ef9-adef-9b9f4df85e90

THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pentagon Installs Flock License Plate Readers at Parking Facilities Under No-Bid Contract

Pentagon Installs Flock License Plate Readers at Parking Facilities Under No-Bid Contract

Douglas Harrington
Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Garrison Vance
EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

Belle Carter
Iran&#8217;s President Tells UN Tehran Will Not &#8220;Bow Its Head&#8221; to U.S. Threats

Iran’s President Tells UN Tehran Will Not “Bow Its Head” to U.S. Threats

Garrison Vance
Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu&#8217;s genocide denial at the UN

Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu’s genocide denial at the UN

Lance D Johnson
Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy