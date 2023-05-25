47) A mentira da separação de poderes do Estado actual

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FONTES:Canal A COR DO DINHEIRO, Maio 24, 2023:
Think Tank - A semana vista por Jorge Marrão e Joaquim Aguiar: https://www.youtube.com/watch?v=cUC-dmEaoK8
Canal #RESTAURARPORTUGAL, Março 20, 2023
41) A Fraude do Nome legal e o Direito Continental Europeu: https://www.brighteon.com/eb149903-0bb2-4691-8804-b2f1e133ae2e | https://www.youtube.com/watch?v=JLKPnUKKvgE | https://www.youtube.com/watch?v=rJ927gsfipQ
Imagem de Domínio público - Ponte de Santa Clara em Coimbra, estão à esquerda o Ministro das OP de então, Eng. José Frederico Ulrich, o Avô, Salazar, atrás o Eng. Couvreur e mais em destaque o Prof. Eng. Edgar Cardoso autor do projecto de engenharia.António de Oliveira Salazar, fundador e líder do Estado Novo visita obras da Ponte de Santa Clara em Coimbra: https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)#/media/Ficheiro:Foto_3_Visita_Salazar_obras_Ponte_Coimbra015.jpg
Precisamos de Escóis, não elites. O Escol converge sobre a ideia comum de Nação, as elites convergem sobre os 7 pecados mortais: http://sofos.wikidot.com/escol
Tópicos:
00:00'' » Os Média e a Justiça não se pensam a si mesmos
00:37'' » A impotência da mentira da separação de poderes do Estado
02:04'' » A corrupção do fenómeno político e do Sistema de Direito
03:34'' » A visão totalitária
04:27'' » Além dos Partidos e ideologias Esquerda-Direita
05:40'' » Salazar e a sociedade pobre
Ver também:
46) Portugal, a ditadura de Partidos: https://www.brighteon.com/80cafebc-5a8a-4179-99e8-cd4492fb95e4
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