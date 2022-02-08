Врач Э.Меднис о принудительной вакцинации

Врач Эдгар Меднис о принудительной вакцинации.

См. также: «Принудительная вакцинация — медики в сопровождении ВОЕННЫХ побывали в отдалённых деревнях! (Индия)» — https://www.brighteon.com/be94fb7d-02fa-4060-8b03-74ae8bd8401e

«Утилизация населения, жесть» — https://www.brighteon.com/15b83de7-cbbf-4c98-93c9-806cf2b74808

«Насильственная вакцинация в Индии!» — https://www.brighteon.com/7d5f0d90-42d8-42fb-b8b8-efbb397816b2

««ВАС НАСИЛЬНО БУДУТ КОЛОТЬ!» — Вакцинофашисты пошли по квартирам и угрожают людям» — https://www.brighteon.com/8c081fd6-280f-4744-80ee-4e19047e497c

«ПОЧЕМУ У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ УЖАСНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ЭТОЙ ВАКЦИНЫ, А У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ «ВСЁ В ПОРЯДКЕ»» — https://www.brighteon.com/7e7883c1-4d2b-43e6-a394-f27fb417ef31

«Защита от чипизации. Метка зверя будет побеждена!» — https://www.brighteon.com/3455d73c-c8db-4c50-9910-52ea75e1a064

«... Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. …» («Зомбовирусная корона Машиаха» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zombovirusnaya-korona-mashiaha ).

«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii

«Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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