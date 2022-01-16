Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Защита от чипизации. Метка зверя будет побеждена! Надвигается опасность глобальной чипизации человечества, которая уже сейчас ведётся силами тайного мирового правительства, тайно и явно. Сбылось то, о чём Предвещала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явившись в этот мир 11 апреля 1990 года. За Предупреждение о «метке сатаны 666», грядущей чипизации, Матерь Мира подверглась отвержению, гонениям, клевете в СМИ, судебным преследованиям и осуждению. Но за прошедшие 26 лет, всё о чём Предупреждала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, сбылось и продолжает сбываться. Защита от чипизации — вхождение под Световой Покров и Соединение в Духе и сознании с МАТЕРЬЮ МИРА, осознание опасности чипизации и наполнение СВЕТОМ и ЗНАНИЕМ МАТЕРИ МИРА своего сознания. Световое Космическое Сознание позволит реально видеть и осознавать происходящие на Земле процессы и пути выхода из создающихся тёмными силами для уловления душ, ситуаций. Это поможет до конца противостоять и отвергнуть «метку зверя 666» - чипизацию и лазерное начертание. Тем, кто верит в Иисуса Христа: Его Явление уже давно Совершилось во МАТЕРИ, 11 апреля 1990 года, как и было предсказано в Откровении Иоанна Богослова: В пророчествах Ванги, Настрадамуса, Владимира Соловьёва, Елены Рерих и других провидцев, мыслителей и святых прошлого.

См. - «Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

Также - «Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

Матерь Мира Пришла ко всем, верующим и неверующим, ибо Она Матерь Всего Сущего, каждой человеческой души. Для наполнения сознания СВЕТОМ и защиты от тёмных сил и энергий, Ею Дана Молитва СВЕТА:

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!





Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!





Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!