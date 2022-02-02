© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
___________
"Насильственная вакцинация в Индии! Индийское селение. Вакцинация от вооружённых лиц и с применением физической силы".
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации». При этом большинство просто не смогут принять Защиту. Потому, что не в состоянии будут осознать Истину. Ведь за прошедшие столетия тёмные силы специально сделали так, чтобы много из того, что оказалось навязано ими в религиях, в мировоззрении, во внедрённой так наз. патриархальной морали, было полностью НЕСОВМЕСТИМО с Правдой. И такое положение дел было предсказано в писании. «Библейские пророчества» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/