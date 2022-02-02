Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Насильственная вакцинация в Индии! Индийское селение. Вакцинация от вооружённых лиц и с применением физической силы".

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации». При этом большинство просто не смогут принять Защиту. Потому, что не в состоянии будут осознать Истину. Ведь за прошедшие столетия тёмные силы специально сделали так, чтобы много из того, что оказалось навязано ими в религиях, в мировоззрении, во внедрённой так наз. патриархальной морали, было полностью НЕСОВМЕСТИМО с Правдой. И такое положение дел было предсказано в писании. «Библейские пророчества» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

«ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/



