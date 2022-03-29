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29.03.2022 Тысячи младенцев выжили, потому что... (Выпуск №241. Часть 2 (1))
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5364 views • March 29, 2022
Часть 1 на brighteon.com https://www.brighteon.com/4cbfab7f-90b4-431b-b821-3e7a06d7241b
Часть 2 на brighteon.com https://www.brighteon.com/3b2f32fd-2915-4acc-be23-2c9b94eb210c
Часть 1 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-1
Часть 2 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-2
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10:18 Депутат Думы сказал: ПРЦ тесты стоят 120-150 рублей, а продаются людям по 1500, где ФАС, где прокуратура?
15:32 Центр Гамалеи закупает вакцину у таинственного поставщика Священник Игорь тарасов https://vk.com/wall212027302_3973
17:25 ТУТ РАЗРАБАТЫВАЮТ ВАКЦИНУ «СПУТНИК»! Институт Гамалеи! https://www.youtube.com/watch?v=2t4JQHxjAaM
23:00 ЛЮДИ ДЕЛАЮЩИЕ ВАКЦИНЫ СТАНОВЯТСЯ ДИКИМИ. ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИСЛЕДУЕТ САТАНА https://bastyon.com/post?s=7b1c2180890474a401bc36b6767c1a40fa33e4898ce754b3b87cdcb00d4da004
32:14 В Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших https://www.lada.kz/another_news/97463-v-moldavii-svyaschennik-otkazalsya-otpevat-vakcinirovannyh-usopshih.html
37:13 Священник привитых не пускает в церковь и не отпевает. Какими должны быть наши отцы!!! https://www.youtube.com/watch?v=qPa5bQsa2JI
52:04 СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО... ПЕРВЫЙ АКТ – «ПАНДЕМИЯ COVID-19» – ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Начинается второй акт – «Пандемия нового смертельного вируса» https://3rm.info/main/88209-scenarii-buduschego-pervyj-akt-pandemija-covid-19-zakanchivaetsja-nachinaetsja-vtoroj-akt-pandemija-novogo-smertelnogo-virusa.html
53:23 УКРАИНА ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СОДОМ... Еврейская Верховная Рада рассмотрит законы по защите и продвижению педерастии. 11 фев 22г https://3rm.info/main/88215-ukranina-de-jure-prevraschaetsja-v-sodom-evrejskaja-verhovnaja-rada-rassmotrit-zakony-po-zaschite-i-prodvizheniju-pederastii.html
54:44 Вeрховный суд запретил россиянам разводить кур в садах и огородах. Штраф от 10 тыс.рублей https://3rm.info/main/88223-verhovnyj-sud-zapretil-rossijanam-razvodit-kur-v-sadah-i-ogorodah-shtraf-ot-10-tysrublej.html
55:39 Сделала прививку от ковида /Последствия/ Выбор вакцины https://www.youtube.com/watch?v=gg_zUMNZnvo
1:04:39 КАДОМСКИЙ СТАРЕЦ https://www.youtube.com/watch?v=J2zBL-bTU6U
1:22:14 Уже в феврале Госдума обсудит возможность отмена наличных денег в стране https://115zakon.ru/news/cb_rf/uzhe_v_fevrale_gosduma_obsudit_vozmozhnost_otmena_nalichnykh_deneg_v_strane/
Часть 2 на brighteon.com https://www.brighteon.com/3b2f32fd-2915-4acc-be23-2c9b94eb210c
Часть 1 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-1
Часть 2 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
01:00 ОШИБКА, КОТОРАЯ СТОИЛА ЖИЗНИ ТЫСЯЧАМ МЛАДЕНЦЕВ | Талидомидная Катастрофа https://www.youtube.com/watch?v=-PX35l6VZYk
10:18 Депутат Думы сказал: ПРЦ тесты стоят 120-150 рублей, а продаются людям по 1500, где ФАС, где прокуратура?
15:32 Центр Гамалеи закупает вакцину у таинственного поставщика Священник Игорь тарасов https://vk.com/wall212027302_3973
17:25 ТУТ РАЗРАБАТЫВАЮТ ВАКЦИНУ «СПУТНИК»! Институт Гамалеи! https://www.youtube.com/watch?v=2t4JQHxjAaM
23:00 ЛЮДИ ДЕЛАЮЩИЕ ВАКЦИНЫ СТАНОВЯТСЯ ДИКИМИ. ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИСЛЕДУЕТ САТАНА https://bastyon.com/post?s=7b1c2180890474a401bc36b6767c1a40fa33e4898ce754b3b87cdcb00d4da004
32:14 В Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших https://www.lada.kz/another_news/97463-v-moldavii-svyaschennik-otkazalsya-otpevat-vakcinirovannyh-usopshih.html
37:13 Священник привитых не пускает в церковь и не отпевает. Какими должны быть наши отцы!!! https://www.youtube.com/watch?v=qPa5bQsa2JI
52:04 СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО... ПЕРВЫЙ АКТ – «ПАНДЕМИЯ COVID-19» – ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Начинается второй акт – «Пандемия нового смертельного вируса» https://3rm.info/main/88209-scenarii-buduschego-pervyj-akt-pandemija-covid-19-zakanchivaetsja-nachinaetsja-vtoroj-akt-pandemija-novogo-smertelnogo-virusa.html
53:23 УКРАИНА ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СОДОМ... Еврейская Верховная Рада рассмотрит законы по защите и продвижению педерастии. 11 фев 22г https://3rm.info/main/88215-ukranina-de-jure-prevraschaetsja-v-sodom-evrejskaja-verhovnaja-rada-rassmotrit-zakony-po-zaschite-i-prodvizheniju-pederastii.html
54:44 Вeрховный суд запретил россиянам разводить кур в садах и огородах. Штраф от 10 тыс.рублей https://3rm.info/main/88223-verhovnyj-sud-zapretil-rossijanam-razvodit-kur-v-sadah-i-ogorodah-shtraf-ot-10-tysrublej.html
55:39 Сделала прививку от ковида /Последствия/ Выбор вакцины https://www.youtube.com/watch?v=gg_zUMNZnvo
1:04:39 КАДОМСКИЙ СТАРЕЦ https://www.youtube.com/watch?v=J2zBL-bTU6U
1:22:14 Уже в феврале Госдума обсудит возможность отмена наличных денег в стране https://115zakon.ru/news/cb_rf/uzhe_v_fevrale_gosduma_obsudit_vozmozhnost_otmena_nalichnykh_deneg_v_strane/
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