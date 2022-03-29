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29.03.2022 Тысячи младенцев выжили, потому что... (Выпуск №241. Часть 2 (2))
Vera77
Vera77
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4475 views • March 29, 2022
Часть 1 на brighteon.com https://www.brighteon.com/4cbfab7f-90b4-431b-b821-3e7a06d7241b
Часть 2 на brighteon.com https://www.brighteon.com/3b2f32fd-2915-4acc-be23-2c9b94eb210c
Часть 1 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-1
Часть 2 на Vera77.com http://vera77.com/article/29032022-tysyachi-mladentsev-vyzhili-potomu-chto-vypusk-241-chast-2-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
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Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 Комментарии ИНОСТРАНЦЕВ - Украинка на французском телеканале начала говорить не по сценарию https://www.youtube.com/watch?v=sfRDsexRhEg
12:37 Как отдыхают украинцы в Закарпатье. Точат свою водяру и едят шашлык! https://www.youtube.com/watch?v=ZneqagnHXcc
21:06 Путин и хромакей https://www.youtube.com/watch?v=G-g2xZhFzyA
31:06 С крыши днепропетровской синагоги евреи уже открыто поют, что Украина их земля."Независимая" Украина https://www.youtube.com/watch?v=uWUzPXMUAFg
50:47 Полковник ГРУ: война и русская революция неизбежны / Владимир Квачков https://www.youtube.com/watch?v=UrVsY_9gkTA
57:03 Срочно! Приехали националисты начали угрожать и повесили похоронный венок. https://www.youtube.com/watch?v=AVAo7zyWGTk
1:06:19 УВАГА! ЗНИКАЮТЬ ЖІНКИ З ДІТЬМИ НА КОРДОНІ! УКРАЇНА-ПОЛЬЩА https://www.youtube.com/watch?v=S9_031xFtjo
1:09:18 Италия.Ситуация с беженцами- уколы, тесты, расселение. Чем недовольны итальянцы. https://www.youtube.com/watch?v=A0LMZwVy678
1:16:43 Статус біженця не найкраща ідея. Як бути?! https://www.youtube.com/watch?v=hrTW7F_VAlU
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