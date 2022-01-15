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UK 5G MAST BURNED DOWN - AND WE ALL KNOW WHY! - SILENT KILLERS!
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232 views • January 15, 2022
KILLER MAST DISGUISED AS A TREE - BURNED TO THE GROUND
AND WE ALL KNOW WHY!
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
AND WE ALL KNOW WHY!
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
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