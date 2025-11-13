Parte 1-2 - El problema ya dejó de ser tan solo un informe cientifico errado y fraguado.

La Voz Casas Grandes de México presenta:

Entrevista especial del 12-11-25 (versión editada)

Conducción:

Profesor Eduardo Chacón, Alma Bayas, Abril Dominguez.

Invitados:

Arturo E. Rodríguez de México, Docente y Licenciado en Derecho.

Gerardo Martínez de México, Licenciado en Derecho y abogado.

Dr. Gastón Cornu Labat de EEUU/Argentina, médico especialista en medicina integrativa/complementaria.

Santiago Caviglia de Argentina, consultor especialista en estrategias.

Temas:

Nuestra actual problemática social frente a nuestra propia vida o muerte.

Lamentablemente, otra nueva, valiosa y muy necesaria oportunidad seguramente se estará por perder, esta vez es ante el Congreso de la Nación Argentina.

Es muy probable que se repita el fracaso realizado meses atrás ante el Congreso uruguayo.

Al parecer, no queremos cambiar y aprender de nuestros garrafales errores.

Quienes dicen luchar contra la mentira y la mediocridad, resultan ser los más mentirosos y mediocres.

Tan solo fingimos actuar con transparencia, tenacidad, valentía y efectividad cuando en realidad estamos realizando todo lo contrario, estamos haciendo exactamente lo que tanto le reprochamos a nuestro mentiroso, oportunista y corrupto enemigo.

Santiago Caviglia y el Dr. Gastón Cornu proponen que en la apertura del evento ante dicho Congreso se pase el video que al respecto fue confeccionado a medida para tal ocasión:

La problemática sanitaria mundial ante la próxima plandemia.

https://www.brighteon.com/1c3db2a9-810d-4cce-bbf0-797272354513

El mismo, contiene las “papas calientes” las cuales casi nadie quiere tocar, incluido un extracto que presenta las principales partes pertenecientes a un audio oculto que se le realizó a una alta autoridad de la OPS/OMS.





Respuesta del Dr. Gastón Cornu al periodista independiente Pedro Moreno (9-11-25) respecto al rol de Pedro quien ahora se está abocando a brindarle su “experiencia” a la Diputada Marilú Quiroz aconsejándole que “eminencias” (club de amigos) de nuestro activismo anti globalista supra nacional deben estar participando en el Congreso y quienes no y que deben ellos decir y como decirlo.

https://www.brighteon.com/77b4d432-ce84-446a-876b-c28d6df4ee3d