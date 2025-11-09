BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Respuesta del Dr. Gastón Cornu al periodista anti globalista Pedro Moreno (9-11-25)
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
22 views • 1 day ago

Respuesta del Dr. Gastón Cornu -activista luchando en contra de las agendas globalistas supra nacionales- a Pedro Moreno (9-11-25) respecto al rol de Pedro quien ahora se está abocando a brindarle su “experiencia” a la Diputada Marilú Quiroz aconsejándole que “eminencias” de nuestro activismo anti globalista supra nacional deben estar participando en el Congreso y quienes no y que deben ellos decir y como decirlo. 

Pedro Moreno es un periodista de investigación independiente actuando como referente social supuestamente luchando contra las agendas globalistas y poderes supra nacionales, conductor de Informémonos, Despertémonos.


El Dr. Gastón Cornu Labat propone que el contenido del siguente video sea presentando ante el evento que se desarrollará ante el Congreso de la Nación Argentina (el mismo incluye un extracto de las principales partes de un audio oculto realizado a una muy alta autoridad de la OPS/OMS).

https://www.brighteon.com/1c3db2a9-810d-4cce-bbf0-797272354513



mike adamskennedyomspandemiaopscovidplandemiadr gaston cornu labatpedro morenodiblasipapas calientesdiputada marilu quirozbenedict beltranconcreso nacion argentinalegislatura uruguaya
