La problemática sanitaria mundial ante la próxima plandemia
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
609 views • 1 day ago

El Dr. Gastón Cornu Labat -activista anti agendas globalistas supra nacionales- propone que el contenido de este video sea presentando ante el evento que se desarrollará ante el Congreso de la Nación Argentina (el mismo contiene un extracto de las principales partes correspondientes a un audio oculto que se le realizo a una muy alta autoridad de la OPS/OMS).

La problemática de la política sanitaria mundial, la pandemia del COVID 19 y próximas catastróficas pandemias ya pre anunciadas, presentada bajo la perspectiva de la geopolítica internacional, las explotadoras agendas globalistas de control y los corruptos intereses impartidos por los diversos organismos y poderes supra nacionales.

 

Respuesta del Dr. Gastón Cornu al periodista anti globalista Pedro Moreno (9-11-25) respecto al rol de Pedro quien ahora se está abocando a brindarle su “experiencia” a la Diputada Marilú Quiroz aconsejándole que “eminencias” de nuestro activismo anti globalista supra nacional deben estar participando en el Congreso y quienes no y que deben ellos decir y como decirlo.

https://www.brighteon.com/77b4d432-ce84-446a-876b-c28d6df4ee3d   


omspandemiaopscovidplandemiaderechos humanosterapias alternativasdr gaston cornu labatcidhdictadura sanitariacongreso de la nacion argentinadiputada marilu quirozbenedict beltranlegislatura de uruguaytratados y acuerdos internacionalesley obligatoria y compulsiva de vacunacionley nicolas
